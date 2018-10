Colectarea propunerilor privind drumurile care vor fi reparate în cadrul proiectului „Drumuri Bune 2 pentru Moldova” a demarat

Procesul de colectare a propunerilor privind sectoarele de drum care urmează a fi incluse în proiectul „Drumuri Bune 2 pentru Moldova” în 2019 a demarat. Subiectul a fost discutat la ultima şedinţă a Clubului de presă „Economy Talks”.



”Ne dorim transparență și implicarea unui număr reprezentativ de cetățeni în procesul de selectare a datelor pentru elaborarea proiectului Programului ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova”. Ținând cont de necesitatea consultării locuitorilor în teritoriu, inclusiv în procesul de selectare a sectoarelor de drum, am solicitat lansarea procesului de colectarea a datelor pentru elaborarea proiectului Programului primăriilor din toată țara”, a declarant ministrul Economiei, Chiril Gaburici, în cadrul şedinţei.



Potrivit lui Gaburici, informația va fi colectată implicând în procesul decizional un număr reprezentativ de locuitori, dar şi administraţiile locale.



„Rog mobilizarea și implicarea cetățenilor împreună cu APL la identificarea porțiunilor de drum, solicităm prezentarea informației până la data de 30.11.2018 în adresa Autorităților Publice Locale de nivelul II”, a mai spus Chiril Gaburici.



Programul Drumuri Bune 2 a fost lansat recent la iniţiativa liderului PDM, Vlad Plahotniuc, şi prevede reparația și construcția a circa 2600 kilometri de drum în toate raioanele țării, în 2019.



“Planificăm deja în anul 2019 să reparăm şi să construim nu 1.600, o cifră record care a fost în 2018, noi planificăm să depăşim acestă cifră şi să venim cu cifra de 2.600 de kilometri de drumuri pe an. Vorbesc de anul 2019, ceea ce este deja cu o mie de kilometri mai mult decât cifrele record pe care noi am realizat-o anul 2018", a menționat Plahotniuc.