Zodiile care se îmbogățesc curând! Vezi ce îți rezervă astrele până la finalul anului

Ultimele luni ale anului 2018 aduc schimbări majore în viața unor zodii. Există numeroase șanse de îmbogățire pentru câțiva nativi, dar și de shimbare a carierei. Pentru alții se întrezăresc și noi iubiri. Vezi ție ce ți-au rezervat astrele până la finalul anului.



Berbec

Berbecii sunt mai hotărâți și mai ambițioși spre sfârșitul anului 2018. Aceștia trebuie să fie atenți în noiembrie la bunuri care vin din exterior, moșteniri și tot ce poate asigura o bătrânețe fără griji. Cei care nu au moşteniri, sunt sfătuiţi să-şi ia un job suplimentar, să găsească o altă sursă suplimentară de venit pentru a-şi putea achita anumite datorii, a-şi schimbă locuinţa sau a-şi achiziţiona un bun la care visează de mult timp.



Taur

Taurii sunt foarte vizaţi de tranzitele perioadei următoare. Ei sunt într-o schimbare de personalitate, în sensul că modul de gândire, viziunea lor despre anumite lucruri se schimbă brusc şi capătă alte conotaţîi. Doriţi că anumite parteneriate şi colaborări să meargă perfect.

Taurii vor câştiga până la sfârşitul anului numai din asocieri şi parteneriate. Cei singuri îşi vor găși pereche, iar cei care sunt în relaţîi incompatibile vor întâmpina tensiuni scăpate de sub control. Cei care sunt în relaţii stabile, compatibile sunt cei mai fericiţi. Pot apărea copii sau pot să-şi îndeplinească un vis de cuplu mai vechi, de exemplu o casă.

Atenţie şi la sănătate, cârma negativă poate predispune la boli cronice, greu de diagnosticat şi greu de vindecat.



Gemeni

Gemeni, anulaţi deplasările în lunile octombrie-noiembrie. Puteţi uita acte acasă, rătăci bagaje sau avea întârzieri la tren, avion. Fiţi prevăzători şi luaţi măsuri suplimentare de siguranţă.

Luna noiembrie aduce beneficii gemenilor care nu au un loc de muncă sau care îşi doresc un loc nou de muncă. Puteţi face o schimbare de macaz. Atrageţi colaboratori noi, spiritul de echipă va funcţiona perfect, dar trebuie să existe un element de noutate.

Din punct de vedere al sănătăţii trebuie să aveţi mare grijă, sfârşitul de an nu este tocmai benefic.



Rac

Racii sunt împărţiţi în două. O categorie primeşte vibraţiile pozitive de la Jupiter care este planetă norocului şi care le aduce tot felul de beneficii, de oportunităţi care se pot transformă în bani sau alte beneficii. Aspectul e benefic şi în dragoste.

Atenţie totuşi la luna neagră care predispune la trădări care pot răni şi provoca suferinţe. Sănătatea este şi ea predispusă, mai ales din cauza vremii reci.

Racii pot avea probleme cu justiţia. Fiți atenți ce vorbiți, ce semnați, ce negociați.



Leu

Leii sunt şi ei într-o perioadă tensionată, tulburată. Au impresia că sunt într-o zonă de ceaţă şi nu mai ştiu cum să împace şi capra şi varză. Luna noiembrie va avea o amprentă puternică asupra acestei zodii. Unora le va merge foarte bine în plan profesional, altora foarte prost, semn că trebuie să facă ceva, să ia măsuri. Cei care au evoluat bine profesional, acum nu fac altceva decât să culeagă laurii victoriei. Cei care au restanţe, au fost delăsători acum vor avea de pătimit.

Alţi nativi din zodia leu vor avea probleme în zona familiei sau a bunurilor familiei. Saturn îşi pune ampreuna, iar cei care s-au întins mai mult decât le era plapumă, acum se pot trezi în imposibilitate de plată sau în imposibilitatea de comunicare cu partenerul sau cu o rudă apropiată. O rudă ar putea să vă producă neplăceri.

De asemenea, în ultima parte a anului leii trebuie să fie foarte atenţi la sănătate



Fecioară

Fecioara este într-o perioadă mai liniştită. În dată de 23 octombrie, Mecur va intră în perioada retrogradă până pe 15 noiembrie, iar în această perioadă fecioarele trebuie să fie atente în special la drumuri pentru că vor fi tot felul de evenimente imprevizibile care le-ar putea solicită mult mai des din punct de vedere fizic. Nativii acestei zodii trebuie să fie atenţi la modul în care comunică cu cei din jur pentru că există riscul că mesajul transmis să fie interpretat greşit.

Lucrurile se îmbunătăţesc pentru nativii fecioară spre sfârşitul lui noiembrie şi decembrie. Finalul de an le cere să fie autodidacte sau să urmeze cursuri de perfecţionare, de iniţiere astfel încât să-şi consolideze poziţia la locul de muncă sau să permită accesul la o funcţie mai înaltă, o poziţie socială mai bună.



Balanţă

Şi balanţele sunt pe lista persoanelor care pot fi afectate în perioada imediat următoare. Balanţele nu trebuie să lase nicio secundă garda jos. Trebuie să fie foarte atente la fiecare sursă de câştig. Balanţele care au fost delăsătoare, şi în mod deosebit au acceptat că banii să vină din exterior de la membrii familiei, acum traversează o perioadă gri.

Pregătiţi-vă din timp rezerve pentru iarnă şi atenţie ce veţi face de acum încolo. Luna noiembrie este definitorie pentru câştiguri şi locul de muncă. Rezervele reprezintă cea mai deşteaptă soluţie pentru finalul de an.



Scorpion

Scorpionii pot fi repuşi pe o linie de plutire şi pot beneficia de o promovare spectaculoasă. Sunt şi alţîi care se vor lovi de eşecuri şi pierderi, dar trebuie să se concentreze pentru noul început care li se conturează în viaţă.

Scorpionii tineri au parte de provocări în iubire şi îşi pot consolida relaţîi amoroase. Relaţiile incompatibile se pot rupe sau pot există tensiuni foarte mari. Aveţi grijă la cei din jur, la sănătate şi la planurile pe care trebuie să le materializaţi începând din luna noiembrie.



Săgetător

Săgetătorii sunt puţîn rătăciţi la finalul anului. Ei trebuie să se mobilizeze, să fie mai ingenioşi şi să se sfătuiască cu familia în aşa fel încât perioada această de blocaj să dispară.

Puteţi întâlni animozităţi la locul de muncă la începutul lunii noiembrie, frustrări, invidii, bârfe sau duşmani. Trebuie să vă păstraţi cumpătul, diplomaţia este cea care vă salvează, nicidecum spiritul de aventuriei înnăscuţi.



Capricorn

Capricornii se pot confruntă cu decizii dure, tranşante legate de justiţie, carieră sau alte chestiuni afective importante. Perioada nu le este favorabilă, au nevoie de prieteni, familie sau persoane influențe care să-i ajute să iasă din această cumpănă existenţială.

Capricornii tineri trebuie să-şi pună din timp bani deoparte pentru zile negre. Nu vă lăsăţi pe mâna nimănui, nu aşteptaţi suport financiar din altă parte pentru că nu veţi primi. Ajutorul financiar al familiei va dispărea.



Vărsător

Vărsătorii care şi-au respectat misiunea profesională, vor fi răsplătiţi, vor primi laurii. Ci care au fost superficiali, acum vor pătimi. Este o perioadă dură şi severă pentru scorpionii care au fost delăsători în carieră. Mobilizaţi-vă şi reorientaţi-vă profesional, în aşa fel încât noul început să vă aducă beneficii cel puţin pentru următorii 30 de ani.

Cu cât veţi fi mai atenţi la nevoile celor din jur, cu atât vă va fi mai bine. Veţi împăcă şi capra şi varză numai că lucrurile să meargă strună în relaţie. Relaţiile incompatibile vor fi puse sub semnul întrebării.



Peşti

Cei născuți în zodia pești vor avea un final de 2018 cu amprentă puternică pe tot ce înseamnă deciziile care ţîn de străinătate, de studii, mai ales de cele superiore, în sensul în care sfârşitul de an îi favorizează pe cei care îşi doresc să fie mai buni, să obţină o viză sau o bursă în străinătate.Va fi o perioadă favorabilă deplasărilor. Tot ce ţine de excursii, conferinţe, obţinere de contracte, astrele le sunt favorabile. Peştii îşi doresc să devină mai buni, să se cunoască mai bine, să evolueze spiritual.