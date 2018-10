Penibil: Natalia Morari se bucură de vacanţe în staţiuni de lux, iar angajaţii postului TV 8 nu şi-au primit salariile de jumătate de an

În timp ce Natalia Morari se bucură de vacanţe în staţiuni de lux, angajaţii postului TV 8 nu şi-au primit salariile de jumătate de an. Asta susține bloggerul Eugen Luchianiuc, într-un articol publicat astăzi. Luchianiuc scrie, cu referire la postarea de pe FB a unui angajat de la TV8, că întârzierile salariale datează încă din perioada în care postul se numea TV 7 şi era condus de Cristina Guţu, verişoara Nataliei Morari.



“Ieri seara, un cameraman angajat al TV7 și deja TV8, s-a expus pe facebook despre faptul că nu a primit salariul de multe luni. Și că ar fi întârzieri de salarii încă din perioada TV7, atunci când erau conduși de fosta soție a lui Roșca”, a scris Luchianiuc.



El mai spune că neplata salariilor este cel puţin stranie, în condiţiile în care postul beneficiază de granturi europene, iar fosta directoare a TV 8, Cristina Guţu, mergea în concediu cu angajata European Endowement for Democracy, Evghenia Stupac, persoană responsabilă de finanțarea și aducerea de granturi televiziunii.



“Da cât e de corectă relația între donator și beneficiar, în cazul în care aceștia sunt în așa relații apropiate”, se întreabă Luchianiuc.



“Mie mi-ar fi interesant să văd câtă transparență ar putea demonstra o astfel de televiziune care, conform spuselor proprietarilor, este curată ca lacrima. La fel cum mi-ar fi interesant să văd câtă transparență ar fi în unele ONG-uri din așa-numita „societate civilă”, mai spune bloggerul.



Amintim că şi în anul 2016, un alt angajat al postuui TV 7 (TV8) i se plângea, în privat, lui Eugen Luchianiuc de faptul că nu şi-a ridicat salariul de mai multe luni.



”Eugen, scrie te rog pe blocul tău că cei de la TV7 nu au primit salariul de două luni de zile și nu se știe dacă îl vor primi până la Anul Nou. Eu am de pus pe masa de Anul Nou ceva dar nu am bani pentru asta. Șefii ne promit că rezolvă dar nu mai avem încredere în ei. Poate măcar la tine or citi și se vor gândi că nu le trebuie scandal mare. Colegii zic că tocmai la primăvară vor fi banii”, scris jurnalistul, care a dorit să-şi păstreze anonimatul.