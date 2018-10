Jurnalist român, despre ”raportul Austrevicius”: Nu este unul al corectitudinii politice, ci unul al intereselor politice

Raportului privind aplicarea Acordului de Asociere cu Republica Moldova, care va fi examinat de Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European nu este unul al corectitudinii politice, ci unul al intereselor politice. De această părere este jurnalistul român Victor Nichituș, într-un articol publicat pe platforma Vox Publika.



În articolul său, Victor Nichituș pornește de la premisa că autorul raportului este europarlamentarul liberal Petras Auštrevičius, cunoscut ca fiind apropiat al liderului liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu. Mai mult, în documentul citat, spune Nichituș, obiecțiile unor oficiali europeni se rezumă la legislația electorală, adoptată de Parlamentul de la Chișinău.



”Petras Auštrevičius afirma că anume legislația electorală adoptată de Parlamentul de la Chișinău a fost cea care îi face pe unii dintre oficialii europeni să rămână critici și rezervați în a aprecia situația curentă, atât la nivel politic, cât și social, și juridic din Republica Moldova. Asta înseamnă că raportul alcătuit de Petras Auštrevičius nu este unul al corectitudinii politice ci unul al intereselor politice”, scrie jurnalistul citat.



În opinia autorului, parlamentarii europeni care promovează acest raport neglijează performanțele reale ale actualei guvernări, iar documentul are o pronunțată coloratură politică.



”Nu contează că șoarecii au fost prinși de pisica moldovenească și grâul a fost salvat de dăunători, dacă ea nu poartă culoarea politică corectă, acest lucru nu s-a întâmplat. Prietenul lui Mihai Ghimpu, Petras Auštrevičius, spune de fapt că interesele politice ale majorității din Parlamentul European nu vor ține cont de reformele economice ale Cabinetului Filip. Deci raportul va fi unul negativ la adresa Republicii Moldova. Acesta este principalul motiv pentru care politicianul lituanian a declarat că ajutorul macro-financiar pentru Republica Moldova va veni la Chișinău doar după după alegerile parlamentare și instalarea noii puteri politice”, notează Nichituș.



Realitatea este, însă, alta, remarcă jurnalistul și anume că Guvernul Filip are cele mai bune rezultate în implementarea reformelor cerute de Uniunea Europeană



”Politica bate realitatea – Cabinetul Filip are cele mai bune rezultate în implementarea reformelor cerute de Uniunea Europeană dar tocmai acest guvern este lipsit de ajutorul macro-financiar al Bruxelles-ului. Că nu are culoarea politică potrivită. De ce așa? Pentru că Austrevicius este partenerul politic al liderului liberal Mihai Ghimpu”, conchide Nichituș.