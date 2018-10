Ce spun astrele azi, 9 octombrie

Berbec

Astazi se prea poate sa nu ajungeti la consens cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea; pare ca nu prea vorbiti aceeasi limba, majoritatea celor din jur par contrariati si deloc in asentimentul vostru. Acest lucru va va zdruncina serios increderea in sine, insa a bate in retragere este ca si cum v-ati recunoaste infrangerea. Daca sunteti convinsi de adevarurile pe care le sustineti si aveti si argumente convingatoare in acest sens, atunci ar trebui sa perseverati. Relatiile cu partenerii de cuplu trebuie menajate mai mult, pe parcursul zilei; daca exista suspiciuni in aceste relatii, va trebui sa le rezolvati cumva, sa clarificati lucrurile; cu cat se vor mentine mai mult, cu atat impactul asupra relatiei va fi mai negativ.



Taur

Nu va doriti deloc rolul principal astazi, asa ca veti avea mereu tendinta de a va pastra in fundal, de a sta in penumbra si a privi la ceea ce se intampla in jur. Probabil ca sunteti obositi din cauza unei activitati mai sustinute din zilele anetrioare sau, poate, pur si simplu nu aveti o zi prea buna. In anumite cazuri, va fi nevoie de implicarea voastra directa, de la acestea nu va veti putea eschiva. Viata personala va fi dominata de o serie de ingrijorari, care vor fi determinate de existenta a prea putine informatii referitoare la anumite chestiuni; daca veti cere lamuriri si va veti pune la current, veti vedea ca motivul ingrijorarilor voastre era neintemeiat. Nu va stresati degeaba; actionati cu calm si rational!



Gemeni

In plan profesional, este foarte posibil sa existe unele incercari de manipulare din partea unor persoane alaturi de care va desfasurati activitatea; fiti ceva mai vigilenti si nu va lasati antrenati in actiuni care nu va avantajeaza. Daca va veti vedea de treaba si veti incerca sa faceti ceea ce trebuie, asa cum faceti de obicei, va fi suficient pentru a-i dezarma pe rauvoitori. Din pacate, tensiunile de pe parcursul zilei nu vor fi deloc de neglijat si isi vor pune amprenta asupra psihicului vostru. Va trebui sa gasiti solutii pentru a va relaxa, pentru a iesi din starea de agitatie pe care, implicit, evolutiile zilei v-o va conferi. Veti fi fericiti daca veti avea o familie intelegatoare, care sa va ajute sa depasiti momentele dificile; in unele cazuri, din pacate, este foarte posibil ca, in cadrul domestic, sa va confruntati cu alte noi cerinte, care vor adauga starii tensionate, mai degraba decat sa o diminueze.



Rac

Evolutiile zilei de astazi se vor desfasura, in ceea ce va priveste, pe terenuri oarecum necunoscute, ceea ce va va da unele emotii, chiar o stare de agitatie cu care nu veti reusi sa va obisnuiti. Exista potential ca situatiile sa se schimbe de la un minut la altul, ca noi elemente sa apara pe neasteptate, asa incat planurile pe care le-ati faurit cu atata migala sa nu mai aiba mare valoare, la fata locului. Veti fi chemati sa luati hotarari pe loc, in functie de modul in care se desfasoara evenimentele. Stresul zilei isi va spune, din plin, cuvantul. Va fi nevoie de multa intelegere din partea celor din jur, pentru a reusi sa va reveniti, cat mai repede, la starea de spirit normala.



Leu

Astazi nu veti fi deloc dispusi sa acceptati ingradiri in activitatea profesionala, dar nici in viata personala. Resimtiti mult mai acut nevoia de independenta, de libertate de miscare. Responsabilitatile de natura domestica vi se par maruntisuri, voi sunteti facuti pentru chestiuni mult mai inalte; cel putin acesta va fi modul de gandire dominant. Din pacate, partenerii vostri nu vor vedea lucrurile in acelasi mod, asa ca este foarte posibil sa intrati in conflict cu acestia, daca veti continua pe aceasta linie. Din punct de vedere profesional, nu veti evolua deloc multumitor, iar acest lucru va reprezenta un motiv important de frustrare pentru voi, care va va afecta, si mai mult, starea de spirit.



Fecioara

Daca veti fi perseverenti si va veti urmari cu tenacitate obiectivele, multe lucruri bune pentru voi se pot intampla, astazi. De altfel, acesta este si scopul vostru, sa faceti lucrurile sa se miste, sa se intample. Un proiect de anvergura va trebui tratat pe bucati, pentru ca astfel va putea fi mai usor de manevrat, mai usor de vizualizat in toate detaliile sale. Veti fi chemati sa depuneti effort, insa munca sustinuta nu va sperie; pericolul ar putea fi dat de faptul ca, punand multa pasiune in ceea ce faceti, ati putea uita sa mai tineti cont de limitele propriului vostru organism si sa va munciti pana la epuizare. Aveti grija de starea voastra de sanatate; exista potential de acutizare a unor probleme mai vechi.



Balanta

Din pacate, inca de la primele ore ale diminetii, interesul vostru va fi indreptat intr-o cu totul lata directive decat ar trebui; nu veti reusi sa va focalizati atentia pe chestiunile importante, vor exista numeroase maruntisuri care va vor atrage atentia si va vor manca timpul fara folos. Ar fi foarte important daca ati reusi sa va adunati si sa va organizati ceva mai bine. Pe de alta parte, existenta unor chestiuni care va apasa, din punct de vedere emotional, ar puteaimplica nevoia de a discuta cu cineva de incredere, care sa nu va judece, ci doar sa va asculte si, eventual, sa va dea unele sfaturi pertinente. Veti fi dintre cei norocosi, daca ati gasi o astfel de persoana care sa reusesca sa va remonteze, din punct de vedere psihic.



Scorpion

Desi sunteti persoane foarte realiste si, de regula, extreme de implicate, atunci cand va puneti asta in minte, astazi va fi o zi mult mai incarcata, din punct de vedere emotional; veti fi mult mai predispusi la actiuni sub impulsul trairilor interioare, ceea ce, in cazul vostru, este destul de periculos, pentru ca inseamna actiuni impulsive, care nu sunt deloc recomandabile. Pana si caracterul anumitor persoane va fi greu de citit, iar voi sunteti experti in asta; va fi frustrant sa vedetei ca multe din aptitudinile pe carecredeati ca puteti conta, parca au disparut dintr-o data si sunteti, efectiv, fara aparare in fata potentialilor adversari. Lucrurile s-ar putea imbunatati catre a doua parte a zilei; legaturile stranse cu apropiatii ar putea sa va fie de mare ajutor, in aceasta directie.



Sagetator

Astazi nu prea veti fi capabili sa disimulati in privinta starii voastre de spirit; trairile voastre interioare vor putea fi citite, ca intr-o carte, pe fata voastra. Obiectivitatea va fi puternic afectata de emotiile puternice care vor guverna intreaga voastra zi. Sunteti in pericol de a piede contactul cu realitatea, de a va construi o imagine distorsionata asupra a ceea ce se intampla in jurul vostru, iar acest lucru va va afecta, foarte serios, capacitatea de decizie. In plan financiar, nici nu se pune problema de a lua decizii majore de investitii, pentru ca nu dispuneti de luciditatea si coerenta necesare. Viata personala trebuie sa fie guvernata de armonie si comunicare deschisa cu cei dragi; nu va autoizolati de restul lumii. Este o atitudine puternic daunatoare!



Capricorn

Ziua de astazi va fi, in ceea ce va priveste, plina de chestiuni deranjante, pe care ati ca vrea sa le ocoliti, insa nu prea va fi posibil; pe de alta parte, luand masuri acum, la aparitia lor, puteti scapa de cine stie ce probleme ulterioare. Astfel de chestiuni, ramase nesolutionate, ar putea sa se agraveze, in timp. In unele cazuri va fi nevoie sa acceptati compromisuri, chiar daca acest lucru nu va face deloc placere. Aveti mare grija la necesitatile financiare pe care considerati ca le aveti; daca veti reevalua situatia, este posibil sa remarcati ca multe lucruri nu intra la capitolul necesitati si ca puteti face economii importante, eliminandu-le de pe bonul de cumparaturi.



Varsator

Din pacate, ziua de astazi va fi marcata, in ceea ce va priveste, de unele complicatii sentimentale, cu implicatii la nivelul starii de spirit. Cineva va preseaza foarte mult pentru a lua o anumita decizie de care voi inca nu sunteti deloc siguri; ar trebui sa fiti sinceri cu persoana respectiva si sa-i spuneti exact punctul vostru de vedere. In plan profesional, nu va va fi usor sa va impuneti, astazi. Desi veniti cu idei bune, care pot sa aduca plus valoare in activitatea voastra, iata ca se pare ca nu reusiti sa rezonati, asa cum trebuie, cu leadership-ul. Este o mare sursa de frustrare, insa trebuie sa aveti rabdare; poate ca, in zilele urmatoare, daca sunteti perseverenti, lucrurile se vor schimba in favoarea voastra.



Pesti

Veti pune prea mult suflet in anumite actiuni, pe parcursul zilei de astazi, si se prea poate ca rezultatele obtinute sa nu fie pe masura asteptarilor. Este foarte posibil chiar ca unele relatii de incredere sa fie afectate de anumite evolutii de pe parcursul acestei zile; va fi greu sa va concentrati asupra a ceea ce aveti de facut, avand in vedere ca mereu va aparea cate un element perturbator, care sa va abata atentia de la lucrurile importante. Potentialul de a face greseli este crescut si, daca acestea survin, sentimentele care va vor incerca nu vor fi deloc placute. Fiti cumpatati in privinta mancarii; fast food-urile va imbolnavesc cu siguranta, chiar daca inca nu resimtiti, de pe acum efectele.