Ce spun astrele azi, 8 octombrie

Berbec

Daca doriti sa controlati evenimentele care se vor desfasura pe parcursul acestei zile, sa stiti ca sansele sunt minime pentru ca acest lucru sa se intample; uneori va impuneti asteptari mult prea mari, iar nerealizarea lor va poate aduce deziluzii. Chiar daca va va fi greu, este nevoie sa va adaptati situatiilor din mers, pentru ca daca veti alege sa renuntati la “lupta”, acest lucru va fi numai in detrimental vostru. Realtiile cu partenerul se vor desfasura sub auspicii destul de favorabile, ceea ce mai relaxeaza putin situatia pentru voi. Voi, celibatarii, ar trebui sa va faceti curaj si sa actionati, daca vreti sa va includeti intr-o relatie de cuplu; daca trageti prea mult de timp, s-ar putea sa pierdeti momentul potrivit.



Taur

Va fi o zi destul de agitata pentru voi. Afacerile va vor da batai de cap pe parcursul zilei de astazi si exista sanse reduse de a finaliza proiectele propuse in meniera in care v-ati fi dorit. Ca urmare, sunt premise mari ca ziua sa se incheie cu numeroase frustrari si o stare de spirit dintre cele mai proaste. Nu va stresati prea mult din aceasta cauza si, mai ales, aveti grija sa nu-i stresati pe cei din jur cu atitudini nepotrivite. Starea de spirit proasta se va rasfrange negativ asupra relatiilor cu ceilalti, de aceea aveti nevoie de ceva care sa va insenineze ziua; depinde de voi sa gasiti ceea ce va poate face placere.



Gemeni

Daca obiectivele nu va sunt clare, mai bine asteptati pana acestea se clarifica. Nu este bine sa nu stiti incotro va indeptati, va veti consuma energia in van, iar sansele ca norocul sa fie de partea voastra sunt destul de reduse. Initiati o comunicare mai bine pusa la punct cu membrii familiei si, in acelasi timp, ocupati-va mai mult de problemele acestora, mai ales daca se simte nevoia prezentei voastre. A doua parte a zilei va fi dominata de o stare de spirit agitata, aparent fara o cauza clara; daca veti investiga ceva mai bine, veti vedea ca presentimentele voastre sunt juste si va trebui sa interveniti in acest sens.



Rac

Este important sa nu ratati oportunitatile care vi se ofera, pe parcursul zilei de astazi. Nu in fiecare zi primiti sanse care sa merite, realmente, a fi luate in considerare, sanse cu potential favorabil pentru viitor. Cereti sfat apropiatilor, persoanelor de incredere, daca va confruntati cu dileme, daca exista chestiuni in care expertiza proprie nu va ajuta. Nu aveti intotdeauna solutiile la indemana si doar discutand cu cei din jur, va puteti largi orizontul, va puteti clarifica mai bine anumite chestiuni, va puteti limpezi gandurile si pune mai bine punctul pe "i". O perspectiva mai larga va poate fi de mare ajutor in gasirea solutiilor potrivite.



Leu

Nu va lasati condusi de sentimente in aceasta zi, pentru ca multe planuri ar putea sa va fie incurcate astfel. Mai mult autocontrol va va fi de foarte mare ajutor. Totusi, nici extrema cealalta nu este buna. Prea multa rigiditate ii poate indeparta pe cei din jur, ii poate face sa le fie greu sa va abordeze, indiferent care ar fi motivatia. Asa ca, incercati sa adoptati o atitudine de mijloc, care sa lase loc de interactiune. Aveti grija cum va raportati la partea financiara a vietii voastre, parte susceptibila a va crea probleme astazi; limitati-va la ceea ce este sigur in acest domeniu, limitati-va la cheltuieli necesare si evitati-le pe cele inutile.



Fecioara

Daca sunteti prea dependeti de cei din jur, aveti sanse reduse de a face ceea ce v-ati propus. S-ar putea sa aveti de-a face cu persoane care sa va impuna, fara jena, propriile lor idei si solutii. Reactionati, inainte de a fi prea tarziu. Tineti cont si de propriile nevoi, nu doar de ceea ce este de folos altora. Complacandu-va in situatii de compromis, veti ajunge sa acumulati multe frustrari si negativism, iar acest lucru va avea, cu siguranta, impact nedorit asupra relatiilor cu cei din jur. Nimeni nu reactioneaza bine la constrangeri! Relatiile cu partenerii de cuplu vor fi destul de bogate; vor aparea surprize placute, vesti care sa va anime si sa va faca sa uitati de toate dificultatile de pe parcursul zilei.



Balanta

Nu este un moment bun in care sa apelati la constiinta celor din jur, mai ales daca voi insiva ati fost nedrepti cu persoanele implicate; unele lucruri se pot intoarce impotriva voastra, atunci cand va asteptati mai putin. Criticismul vostru exagerat este principalul vostru dusman, si ar trebui sa tineti seama de acest lucru, atunci cand aveti chef sa vorbiti. Mai cu seama, este important sa faceti diferenta intre persoanele caroara va adresati, sa va cunoasteti interesul. Bunastarea si fericirea voastra depind, de asemenea, de cei din jur si de modul in care ii tratati de obicei. In viata sentimentala fiti deschisi si nu va temeti sa va exprimati sentimentele fata de parteneri; azi veti beneficia de iubire impartasita.



Scorpion

Chestiunile practice va vor ocupa toata ziua, insa trebuie, neaparat, sa tineti cont si de parerile celor din jurul vostru, mai ales daca este vorba despre decizii care ii pot afecta in mod direct. Trasati-va planurile si in functie de ceea ce doresc cei din jurul voastru, in special daca este vorba de planul familial. Supravegheati-va cu ceva mai multa atentie bugetele, in aceasta perioada, deoarece exista avertismente privind riscul de dezechilibre. Monotonia va agaseaza, dar nu asteptati ca lucrurile, in acest sens, sa se rezolve de la sine. In plan personal, este nevoie, de asemnea, de implicare veridica, in rezolvarea problemelor aparute in cuplu sau in relatiile interpersonale.



Sagetator

Aveti grija pe cine lasati in preajma voastra, mai ales daca aveti secrete importante de pastrat. Exista, in jurul vostru, destule persoane care va spioneaza, care ar face orice sa prinda o informatie care sa le fie folositoare. Si, din pacate, aceste persoane nu vor avea nici un fel de scrupul in folosirea acestui tip de informative, indiferent daca se pune problema de a rani sau nu pe cineva sau de a strica anumite planuri dinainte stabilite. Viata personala este posibil sa inregistreze unele momente de haos, mai ales daca decideti sa stati deoparte si sa va implicati mai superficial; poate ca nu este un lucru foarte rau, aducand un pic de divertisment in existenta zilnica. Totusi, lucrurile nu trebuie sa mearga prea departe in acest mod.



Capricorn

Este posibil ca o serie de legaturi sa fie perturbate in aceasta perioada, fie ca este vorba despre legaturi personale sau despre legaturi profesionale. Din pacate, nu va depinde doar de voi rezolvarea unor posibile tensiuni ce ar putea sa apara, dar modul in care veti interveni va avea impact asupra finalitatii. Ca urmare, mizati pe diplomatie, pe calm si rabdare, chiar daca va va fi greu sa mentineti o atitudine concilianta. Luati voi initiatia, daca altii nu o fac si nu lasati, in nici un caz, nimic la voia intamplarii. Ar fi placut daca, spre seara, v-ati gandi sa organizati o activitate relaxanta alturi de persoana cea mai draga voua: un film, o iesire la plimbare sau la restaurant, orice va face placere si va poate relaxa.



Varsator

Astrele spun despre aceasta zi ca este potrivita, pentru voi pentru a va dedica familiei si problemelor membrilor acesteia. Problemele copiilor si ale partenerului de cuplu vor fi in prim plan si trebuie sa le acordati o atentie sporita, mai ales daca vi s-a atras atentia ca ati fost cam neglienti in ultima perioada. Finalizarea unei actiuni incepute in perioada anterioara va depinde foarte mult de relatiile pe care le aveti cu participantii; dezvoltarea relatiilor interpersonale este o chestiune cu evolutie continua, nu episodica. Nu va marginiti la gesturi izolate, ci formati-va un tip de conduita clara fata de cei alaturi de care doriti sa dezvoltati o relatie.



Pesti

Este o zi foarte potrivita pentru a analiza, a sintetiza, pentru a trage concluzii. Nu este nevoie sa va grabiti, sa treceti peste etape normale si necesare; este bine sa luati fiecare etapa in parte, sa o tratati cu atentia cuvenita, asa incat lucrurile sa poata evolua exact cum ati prevazut. Puteti sa va aplecati cu toata atentia asupra acelor proiecte pe care trebuie sa le incheiati, pentru ca ziua este benefica bilanturilor. Din pacate, ar fi bine sa amanati implicarea in noi poiecte, pentru zilele urmatoare, care ar fi de mai bun augur. Petreceti timp cu familia, cu apropiatii care va solicita prezenta si care au nevoie de opiniile voastre in diverse chestiuni; copiii au nevoie sa le acordati toata atentia, chiar daca voua, unele probleme pe care ei le ridica, vi se par ridicole.