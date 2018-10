Cetatenii din Moldova, Georgia, Ucraina si Azerbaidjan ar putea vorbi la telefon fara a achita tarifele de roaming. Anuntul facut de Pavel Filip

Cetatenii din Moldova, Georgia, Ucraina si Azerbaidjan ar putea vorbi la telefon fara a achita tarifele de roaming. Anuntul a fost facut de Pavel Filip dupa reuniunea sefilor de guverne ai statelor membre GUAM care a avut loc la Chisinau.



Prim-ministrul nu a precizat, insa, cand se va intampla asta. In mai, Filip a discutat si cu autoritatile romane despre eliminarea tarifelor roaming, dar nimic nu s-a schimbat.



Cei patru premieri s-au intalnit azi dimineata la o vinarie, iar apoi la Guvern, unde au discutat subiecte din domeniul economic sau vamal.



Republica Moldova detine in acest an prededintia GUAM.