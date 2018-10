Dau lovitura! 3 zodii vor avea un weekend de neuitat

Weekendul 5-7 octombrie vine cu vești extraordinare pentru 3 dintre zodii. Luna în leu, sub venus retrograd aduce multe schimbări în bine în viața unor zodii. Tu ești printre norocoși?



Leu

Cu o minte clară, mergi înainte prin uși deschise în loc să le rupi pe cele închise în speranța că le vei deschide cu forță. Ești de încredere, ești pregătit să îți pui sufletul pe tavă dar tocmai de aceea ai nevoie de mai multă atenție cu emoțiile față de persoane din cercul tău social. Unele secrete trebuie să rămână ascunse mai mult timp, până când intenția tuturor din jur este clară, onestă și bună.



Săgetător

În weekend, te ocupi de ideile tale intense și realiste care chiar pot fi implementate în rutină ta și în alegerile viitoare. Ai tot ce îți trebuie să faci salturi în carieră pe care puțini oameni au curajul să le facă, deci nu te da bătut. Sunt posibile relații secrete și foști iubiți pot reveni în lumea ta. Rămâi conștient de conflictele tale morale și nu face nimic din ce nu se simte ok.



Pești

Un weekend foarte important că să îți refaci energia. Chiar a sosit timpul să te debarasezi și să depășeșți acele energii ce te-au tras în jos în ultimul timp. Nu are sens să rămâi blocat când tu știi unde trebuie să te duci și ce ai de făcut că să ajungi unde ti-ai propus. Poate crezi că satisfacția ta e prea îndepărtată, dar asta nu înseamnă că nu poate veni imediat după primul colț dacă ești pe drumul bun.