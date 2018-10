DEZVĂLUIRI în Parlament: Socialiștii s-ar OPUNE vinderii terenului fostului Stadion Republican către Ambasada SUA ca să PROTEJEZE afacerile de acolo ale unui deputat

Parlamentul și-a menținut, astăzi, votul pentru legea care prevede vinderea terenului fostului Stadion Republican pentru construcția unui nou sediu al Ambasadei SUA de la Chișinău, după ce președintele Igor Dodon a refuzat s-o promulge și a întors-o în Legislativ.



Consilierul prezidențial Maxim Lebedinschi a invocat în fața deputaților mai multe încălcări ale legislației odată cu votarea „în grabă” a acestei legi.



Deputatul democrat Cornel Dudunic l-a întrebat pe Lebedisnchi dacă această împotrivire a lui Dodon, dar și a socialiștilor vizavi de această chestiune nu ar avea legătură cu faptul că localul de agrement de pe teritoriul fostului Stadion Republican, dar și corturile de tenis de acolo aparțin unui deputat socialist?



Maxim Lebedinschi a răspuns că nu știe nimic despre acest lucru, dar soarta proprietarilor unor porțiuni de teren ale fostului Stadion Republican „nu este decisă” și nici nu este clar cum va proceda Guvernul în cazul acestora.



Deputatul liberal Lilian Carp a propus ca Parlamentul să solicite o informație oficială despre proprietarii de terenuri care au aparținut fostului Stadion Republican și modul în care aceștia le-au privatizat în perioada guvernării comuniste, pentru a fi făcută publică.



„Să vedem dacă această luptă aprigă nu este de fapt una pentru păstrarea unor bunuri”, a punctat Carp.



Surse bine informate au declarat pentru Ziarul NAȚIONAL că localul de agrement și corturile de tenis ar aparține fostului comunist, actual deputat socialist, Vladimir Țurcan, iar una dintre clădirile fostei arene ar fi fost privatăzată de Ilan Șor.



Solicitat de Ziarul NAȚIONAL la acest subiect, deputatul Țurcan a râs, negând faptul că ar avea afaceri acolo. Socialistul ne-a spus că are un prieten care are corturi de tenis pe teritoriul fostului stadion, dar acesta a „privatizat legal, sută la sută” acel pământ încă în anii 90 ai secolului trecut. Vladimir Țurcan susține că acel prieten i-a spus cine mai au afaceri în acea zonă, dar dânsul nu-și mai amintește, fiindcă nu l-a interesat în mod special.



„Era cândva și Șor, știți clădirea din partea căminelor studențești, dar nu știu dacă mai este acolo. Mai era unul Serghei...”, a încercat să-și amintească Vladimir Țurcan.



Menționăn că, potrivit legii, terenul amplasat în municipiul Chișinău pe str. Tighina nr. 12, cu suprafața de 5,1814 ha, va fi oferit cu titlu oneros Ambasadei SUA. După revotarea acesteia în Parlament, președintele Igor Dodon este obligat să o promulge.