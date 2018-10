Natalia Morari, într-o parodie virală pe Internet: „Sunt cel mai informat analist, am şi ochelari”

Moderatoarea emisiunii Politica, de la postul de televiziune TV 8, Natalia Morari, este luată peste picior, într-o parodie care a devenit virală pe Internet.



„În studiou este Natalia MORALI, cel mai informat analist politic din Moldova. Am şi ochelari. Astăzi vom vorbi despre societatea civilă, pentru că nimic nu face societatea mai civilă, decât societatea civilă. Societatea civilă este garantul civismului, societăţii”, se conţine în debutul parodiei, care ia în derâdere grandomania şi sofismele Nataliei Morari.



Continuarea este la fel de ironică. „Dacă nu aţi înţeles ce am spus acum, îmi este milă de voi. Iar dacă sunteţi suficienţi de deştepti ca să înţelegeţi ce am spus, atunci voi sunteţi eu”, spune Natalia MORALI.



La emisiunea Nataliei MORALI, din parodia sus-numită, sunt invitaţi trei analişti politici. Doi dintre aceştia sunt de curte, iar unul expune un alt punct de vedere, decât ceilalţi. Acesta este numit, în batjocură, „Ion Prostu”, i se închide gura la orice pas şi, în consecinţă, este evacuat din studiou.