Ce spune forma dinților despre personalitatea ta. Cum identifici oamenii buni de cei răi

Morfopsihologia, o ramură a științei, este cea care studiaza caracteristicile umane pornind de la forma diverselor părți ale corpului. În funcție de forma lor (pătrată, ovală, rectangulară sau triunghiulară), dinții pot spune multe despre caracterul unui om.

Te invită să descoperi mai jos acest lucru despre tine, dar și prieteenii tăi:



Dinti patrati

Dintii patrati iesi imediat in evidenta. Oamenii cu dintii patrati sunt ordonati, le place sa aiba controlul asupra vietii lor, sunt obiectivi si rationali.

Ei iau decizii bazandu-se pe fapte, rationamente si logica si mai putin pe sentimente sau credinte. Sunt persoane calme, linistite, care isi controleaza foarte bine emotiile. Pot fi impartiali si foarte corecti.



Dinti ovali

Persoanele cu dintii ovali sunt pasionate de arte. Au suflet de artisti si asta se vede din modul in care merg, vorbesc, se imbraca, isi fac parul, se machiaza, ce accesorii porta si cum gandesc. Le plac ordinea si curatenia si biroul lor va fi tot timpul ordonat.

Totusi, sunt persoane foarte timide, le este teama sa se apropie de cineva si sa inceapa o conversatie. Sunt persoane sensibile, le poti rani foarte usor.



Dinti rectangulari

Persoanele care au dintii rectangulari sunt adevarate celebritati. Numai pe ei ii vezi zambind larg, pentru ca sunt foarte mandri de felul in care arata dintii lor.

Sunt oameni practici, orientati catre solutionarea problemelor aparute in viata lor. Sunt rationali, nu le place sa implice sentimentele in activitatea lor. Planifica lucrurile in cele mai mici detalii, stiu tot timpul ce au de facut, sunt optimisti si comunicativi.



Dinti triunghiulari

Persoanele cu dintii triunghiulari sunt boeme, lipsite de griji, nu le intereseaza ce fac altii si nici nu le pasa ce cred altii despre ele.

Sunt oameni optimisti, vad intotdeauna partea plina a paharului, stiu cum sa se bucure de fiecare moment din viata.

Din nefericire, cateodata, pot spune lucruri care sa raneasca, pentru ca nu se gandesc prea mult la ce fac.