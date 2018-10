Iulian Chifu: Opoziția din Republica Moldova nu are un plan de țară

Opoziția din Republica Moldova nu are un plan de țară şi preferă să ardă toate punţile de comunicare cu potenţialii parteneri de dialog, de după alegerile parlamentare din februarie 2018. De această părere este fostul consilier prezidenţial de la Bucureşti, Iulian Chifu, actualmente analist politic şi profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti.



“Opoziția nu are un proiect de țară, și luptă împotriva tuturor, alegând poziția de a intra în Parlament și de a juca opoziția parlamentară mai departe”, scrie Iulian Chifu, într-un editorial publicat de portalul deschide.md.



Iulian Chifu taxează refuzul opoziţiei extraparlamentare de dreapta de lua în calcul o coaliție care să păstreze drumul pro-european, pro-occidental al Republicii Moldova.



“Abordarea tactică imediată fără perspectivă strategică, nu are cum să ajute. Adică strategic, interesul ar fi ca să existe o coaliție care să păstreze drumul pro-european, pro-occidental al Republicii Moldova, eventual îmbunătățit, accelerat, clar orientat spre reforme, și nu să scapi drumul spre est. E comod să faci opoziție la Binom, însă dacă scapi hățurile, riscul e să nu te mai întorci din drum vreo jumătate de secol (dacă e să mă iau după experiențele precedente). Deci ideea de a împinge spre o asemenea soluție, a unui pretins binom PDM-PSRM, că există el sau nu, nu e tocmai cea mai bună soluție”, notează analistul citat.



Acesta adaugă că un astfel de comportament al opoziţiei denotă lipsă de maturitate şi pragmatism, caracteristice oamenilor de stat.



“Responsabilitatea pentru propriul stat e o componentă ce-i definește pe oamenii politici mari, pe oamenii de stat. În plus, politica e arta posibilului. Posibil care trebuie realizat, dacă ai cu adevărat un obiectiv dincolo de locuri călduțe în Parlamentul de mâine. În condițiile concrete ale vieții de zi cu zi din Republica Moldova, cu personajele politice aflate pe piață, cu partidele existente, cu toate elementele de context și trecutul tumultuos și contondent dintre diferitele forțe politice. E simplu să faci guverne cu cei mai fantastici oameni, personalități și manageri, dar e mult mai greu să faci cu cei care sunt pe piața politică, care s-au implicat și joacă pe scenă, care au numele pe câte un buletin de vot. Or aici e marea știință și locul unde se iau doctoratele reale în politica aplicată. Și unde se iau certificatele de bărbat de stat sau femeie de stat!”, conchide Iulian Chifu.