Protestatarii pro-independenţă marchează un an de la referendum. Străzi, şosele şi căi ferate, BLOCATE în Catalonia

Manifestanţi ce susţin independenţa Cataloniei au blocat şosele, căi ferate şi străzi din regiunea autonomă din nord-estul Spaniei, la exact un an după un referendum controversat pentru independenţă, informează agenţia The Associated Press, citând presa locală.



În Girona, la nord de Barcelona, sute de activişti au ocupat liniile de cale ferată de mare viteză. Poliţia regională a intervenit în încercarea de a stopa pătrunderea protestatarilor în zona gării.



Presa locală a mai relatat că pe autostrada AP-7, care face legătura cu frontiera franceză, se înregistrează câteva blocaje, iar mai multe străzi principale din oraşele Lledia şi Barcelona au fost blocate de protestatari.