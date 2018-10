Komisarul revine și demonstrează cum Țopii dau indicații prin oamenii lor „celei mai independente televiziuni”

Despre faptul că JurnalTV nu a fost nici măcar o secunda televiziune independentă de interesele lui Victor Țopa s-a vorbit destul. Asta chiar dacă și Cheianu și Butnaru au negat cu vehemență implicarea unor terțe persoane în politica editorială a JTV, iar vizitele lor în Frankfurt au fost motivate ca fiind vizite de curtoazie la domiciliul unui bun prieten care investește absolut dezinteresat în JurnalTV, scrie moldova24.info.



Totuși, nu am putut trece cu vederea o nouă doză de e-mail-uri “extrase” din Poșta internă a Jurnalului de către bunii mei amici a căror nume trebuie deocamdată să rămână în taină.



Nu de alta, dar și-ar putea pierde serviciul, așa cum l-am pierdut și eu atunci când, din greșeala unei terțe persoane, pe post nu a ieșit o conferință de presa a lui Vlad Filat, cel care se întâlnea cu Țopa la Frankfurt înainte de și in timpul apariției Platformei DA – pe atunci mișcare civică, menită sa pună presiune pe Plahotniuc ca să schimbe Procurorul General. Procuror care nu era sa-l închidă pe Filat.



Delectați-va deci cu scrisorile venite de la Gâțu, omul pus de Țopa la cârma jurnalului ca să-l demonizeze pe Plaha. Nu că Plaha ar fi sfânt…



Apropos, în curând voi publica câte ceva și din alte poște. La fel de electronice. Și la fel de independente. CACHEianu și Butnaru, noteaza moldova24.info.



P.S. Scriu aceste rânduri la telefon, dintr-un “truck stop”, dar știți cum e cu jurnalismul moldav din ziua de azi – ori iei bani de la Plaha, Țopa, OpenDialoguri și tot felul de fundații internaționale, ori te autofinanțezi. Eu am ales calea din urmă. Cerșitul îl las pe seama canadienilor sau, de ce nu, a celor care pleacă în concediu forțat.



PPS. În curând revin în varianta video.



Și cum le place să facă unor celebri ierbivori, creatori de campanii antitroll, am zis să pun și eu un hashtag de final – #noinucedam …chiar dacă am fost silit de anumite circumstanțe neplăcute să părăsesc Republica Moldova.



Al vostru, KOMISARUL