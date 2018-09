Candu: Am primit reconfirmarea sprijinului SUA pentru reformele din Moldova și încurajări să continuăm transformările începute

Adoptarea sistemului mixt, creşterea ponderii controlului parlamentar în activitatea deputaţilor sau implicarea oamenlor în luarea deciziilor sunt doar câteva performanţe notabile ale actualului Legislativ. Acestea au fost trecute în revistă de către speakerul Andrian Candu, în cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna.



“Notele le dau alegătorii și, la începutul anului viitor, ei vor putea să-și de-a votul direct unor oameni în care au încredere. Am intrat în istorie ca fiind cei care au redat oamenilor dreptul de a alege un deputat care să-i reprezinte, după schimbarea sistemului electoral. Ca și lucruri importante, care au început în actualul legislativ, aș menționa creșterea ponderii controlului parlamentar în activitatea deputaților. Am diversificat instrumentele și deja se fac analize de impact ale legilor. Astfel, Parlamentul nu doar votează, ci și verifică cum se aplică legislația, precum și evaluează impactul legilor, astfel încât, dacă nu se atinge efectul scontat, putem interveni pentru anumite corectări. Un alt lucru dezvoltat de Parlamentul legislaturii XX este deschiderea parlamentară și eforturile din partea instituției pentru a încuraja implicarea oamenilor în procesul de luare a deciziilor. Sunt lucruri pe care le-am lansat și care deja lucrează”, a declarant Andrian Candu.



În acelaşi interviu, Candu a dezminţit informaţiile privind o eventuală modificare a datei alegerior parlamentare.



“Există o hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova despre stabilirea datei alegerilor pentru 24 februarie 2019. O altă decizie Parlamentul nu a adoptat și nu avem asemenea inițiative, dar – nici intenție”, a precizat preşedintele Parlamentului.



Andrian Candu s-a referit şi al ultima sa vizită în Statele Unite ale Americii, pe care o consider drept una productivă.



“A fost o vizită foarte productivă și cu întrevederi importante cu factori de decizie din Statele Unite. Am venit cu certitudinea că avem un prieten bun și puternic peste Atlantic. Am primit reconfirmarea sprijinului SUA pentru reformele din Moldova și încurajări să continuăm transformările începute. O realizare importantă este înregistrarea în Senat a unei rezoluții pentru Moldova, ce vine să sprijine acțiunile noastre, precum și eforturile de asigurare a securității locuitorilor țării”, a mai spus şeful Legislativului.