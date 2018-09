Ministerul Finanțelor DEMONTEAZĂ un nou fals tirajat de presa afiliată PAS și PPDA: Guvernul a întors mai mulți bani, decât a împrumutat

Ion Chicu, secretar general de stat al Ministerului Finanțelor, demontează un fals evident, tirajat de portalul Mold-street, privind pretinse împrumuturi masive, operate de Guvern. Cifrele reale, oferite de Chicu diferă mult de cele prezentate de jurnaliștii de la respectiva instituție media.



”Mold-street afirmă că Guvernul a împrumutat (insinuând că o facem de nevoie, că nu avem cu ce finanța cheltuielile curente) în luna septembrie de 7 ori mai mult decât inițial planificat. Va invit să vedeți cifrele. Deci, planul inițial prevedea emiterea VMS-urilor (Valori Mobiliare de Stat, n.n) de toate tipurile în luna septembrie, în sumă de 885 mln. lei. De facto s-au emis cu 36,9 mln. lei mai mult, adică 921,9 mln. lei. Cum redutabilul jurnalist de la publicația respectivă a obținut ”7” împărțind 921,9 la 885 este greu de înțeles. Probabil, tot a greșit numărul de zerouri”, a scris Ion Chicu, într-o postare pe Facebook.



Ion Chicu susține că pentru finanțarea proiectelor în derulare s-au emis Valori Mobiliare de Stat în sumă mai mică, decât s-a planificat inițial.



”În suma de 921,9 mln lei au intrat și VMS cu scadența de 2, 3 și 5 ani, emise pentru suplinirea așa numitului cash buffer. Adică, pentru finanțarea necesităților din acest an s-au emis VMS în sumă mai mica decât cea inițial planificată: 821,9 mln. versus 885 mln. lei. Cred ca nu trebuie aici să explic cuiva că acele 100 mln. emise pentru cash buffer merg direct pe contul de la BNM, și nicicum nu pot fi cheltuite acum. Apropo, costurile pentru Ministerul Finanțelor aferente emisiilor de VMS pentru cash buffer sunt egale cu ZERO”, mai scrie oficialul.



Cifrele prezentate de secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor arată că, de fapt, Guvernul a rambursat mai mult decât a împrumutat.



”Deci, ipoteza lansată de Mold-street cu multă ”demnitate și adevăr” despre majorarea sumelor împrumutate față de cele inițial planificate este una absolut falsă, or noi am împrumutat pe piață chiar mai puțin decât prevede calendarul respectiv. Ei, și ca să ajut jurnalistul în a interpreta cifrele, mai notez că tot în septembrie au fost răscumpărate VMS-uri emise anterior în sumă de 879 mln. Lei sau cu circa 60 mln. lei mai mult decât împrumutate. De fapt, dacă facem abstracție de cash buffer, finanțarea netă în septembrie de pe piața internă este de – 60 mln. lei, adică guvernul a rambursat mai mult decât a împrumutat”, conchide ion Chicu.