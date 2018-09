Andrian Candu: Vom oferi o zi dedicată proiectelor opoziției

După Ședința Biroului Permanent al Parlamentului, Andrian Candu a evidențiat principalele subiecte care au fost discutate.



Astfel, fracțiunile parlamentare aflate în opoziție vor avea o zi în care toată agenda va fi formată doar din propuneri acestora.



"A avut loc prima ședință a biroului permamnet din această sesiune, am discutat mai multe subiecte.



Mâine, 27 septembrie vom organiza prima ședință a plenului parlamentului. Sunt câteva proiecte de legi în lectura a 2-a, inclusiv proiecte ce țin de cele care au fost destituite de președintele Igor Dodon, pentru a fi reexaminate în Parlament.



Mai mult, am început o cooperare regională cu parlamentul Gerogiei și al Ucrainei. Vom vota compenența nominală a grupului parlamentar din partea Moldovei la această adunare.



Am discutat despre actele normative a proiectelor de lege expediate de Guvern. De asemenea, am examinat subiecte administrative. Vom organiza ziua opoziției, toată agenda va fi formată doar din propunerile fracțiunilor parlametare aflate în opoziție. Ne vom vedea mai des În cadrul ședințelor plenare", a spus președintele Parlamentului Andrian Candu.