Silvia Radu, catre Dodon, dupa ce a fost investita in functia de ministru al Sanatatii: "Cand o sa-l doara capul, sa vina la mine sa-i spun ce pastile sa ia"

"Si-a incordat muschii ca sa arate oamenilor ca nu este un presedinte de forma". Asta spune Silvia Radu despre faptul ca seful statului Igor Dodon a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri.



Totodata, dupa ce a fost investita oficial in functia de ministru al Sanatatii, Silvia Radu i-a transmis si un mesaj presedintelui.



Silvia RADU, MINISTRU AL SANATATII: "Dodon a zis ca nu fac diferenta intre paracetamol si aspirina. Vreau sa-i spun lui Dodon ca atunci cand o sa-l doara capul sa vina sa-i zic ce pastile sa ia."



Dodon a fost suspendat temporar de CC dupa ce a refuzat repetat sa semneze decrete de numire in functie a noilor ministri.



Igor DODON, PRESEDINTELE RM: "Am venit cu un raspuns primului ministru ca noi nu o sa-i imputernicim pe acesti doi candidati.



(Silvia Radu) De ce se baga in sanatatete? Trebuie sa stii diferenta dintre paracetamol si aspirina. Daca este vorba despre sanatate trebuie sa fie un om cu experienta." Declaratia a fost facuta acum cateva zile de catre seful statului in cadrul unei emisiuni difuzate la postul de de televiziune NTV, controlat de socialisti.