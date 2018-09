OMS: Consumul excesiv de alcool a cauzat peste trei milioane de decese în anul 2016

Peste 3 milioane de persoane au decedat, în anul 2016, în întreaga lume, din cauza consumului excesiv de alcool, se arată într-un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precizând că aproximativ 237 de milioane de bărbaţi şi 46 de milioane de femei se confruntă cu probleme legate de consumul de alcool.





Noul raport OMS, care a fost prezentat vineri, indică faptul că aproximativ o treime din decesele cauzate de consumul de alcool sunt rezultatul rănirilor, inclusiv accidente rutiere şi automutilare, iar unul din cinci decese este rezultatul bolilor digestive sau cardiovasculare. Diverse tipuri de cancer, boli infecţioase şi probleme mentale sunt alte cauze semnificative de deces asociate consumului excesiv de alcool.

Raportul mai arată că în Europa se înregistrează cea mai ridicată rată de consum de alcool per capita, deşi aceasta a scăzut cu 10% faţă de 2010, informează agenţia The Associated Press.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a mai indicat că estimările indică o creştere a consumului de alcool pe capita la nivel global în următorul deceniu, în mod special în Asia de Sud-Est şi cele două Americi.

Consumul excesiv de alcool este responsabil pentru 5,3% din totalul de decese la nivel global. Mai mult, 13,5% din decesele în rândul persoanelor între 20 şi 39 de ani sunt cauzate de consumul de alcool.

Instituţia internaţională propune şi o serie de metode pentru reducerea consumului excesiv de alcool, inclusiv reglementarea şi restricţionarea accesului la alcool, în special în cazul tinerilor, reducerea cererii prin taxare şi mecanisme de preţ, campanii de informare a publicului în legătură cu efectele dăunătoare ale consumului excesiv de alcool, oferirea de tratamente accesibile persoanelor cu probleme asociate consumului de alcool.