Alimentele care nu îngrașă niciodată. Le poți consuma în orice cantitate

Pentru a da jos câteva kilograme și a evita efectul yo-yo, este important să renunți la alimentele care împiedică acest proces. Pe de altă parte, există o întreagă listă de alimente pe care le poți consuma în orice cantitate, pentru că sunt sățioase, sunt o sursă importantă de fibre și au foarte puține calorii.



Iată o listă cu alimentele pe care le poți consuma fără să îți faci griji de numărul caloriilor. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți complet la celelalte produse. Ai nevoie de o dietă echiibrată.



Popcorn

Poți mânca popcorn oricât, fără să stai cu grija că te vei îngrășa. Atenție! Este sănătos doar dacă nu are unt sau alți îndulcitori.



Țelina

Conține 95% apă, are efect diuretic și te ajută la detoxifierea organismului, dar și în curele de slăbire.



Vânăta

Poți consuma vânătă fără probleme, dacă nu folosești ulei. O porție de vinete la grătar conține doar 24 de kcal.



Portocale, grapefruit și mandarine

Dacă vrei să slăbești, atunci nu ar trebui să consumi o mare cantitate de fructe. Citricele fac excepție de la această regulă. Conțin vitamina C, fibre și flavonoide care te vor sătura și vor accelera digestia, îmbiunătățind totodată și funcția ficatului.



Zucchini

Sunt un mod excepțional de a echilibra proporția de sare-apă din organism. Totodată, acestia susține tractul intestinal. O porție de zuchinni, preparată fără ulei, conține 42 de calorii.



Castraveți

Leguma care nu ar trebui să lipsească din nicio cură de slăbire este castravetele. Reduce balonarea și te ajută în procesul de slăbire.



Sfecla

O porție medie de sfeclă conține 40 de calorii. Este o legumă bogată în nutrienți și mangan, care reduce nivelul grăsimii din sânge.



Ouă

Poți consuma ouă la orice oră, fără să te îngrași. Cele fierte au cele mai puține calorii.



Merele și prunele

Merele oferă senzația de sațietate și îți va regla digestia, de aceea este indicat să consumi unul pe zi. Și prunele sunt excelente, fiind bogate în vitamina C și potasiu. În plus, ajută la sănătatea cardiovasculară.