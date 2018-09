Șefii spitalelor raionale o susțin pe Silvia Radu: Este o femeie cu verticalitate

În ultimul an la cârma Ministerului Sănătății s-au schimbat miniștrii mai des decât ne-am fi așteptat. După Stela Grigoraș și Svetlana Cebotari, în fruntea ministerului a fost numită o persoană care se consideră apolitică și care nu are nicio legătură cu domeniul medical. Directorii de spitale din țară spun că din auzite știu că este un om cu verticalitate și un manager bun, dar ce va reuși să facă într-un termen foarte scurt urmează să vedem.



Managerii instituțiilor medicale susțin că și-ar dori ca noul ministru să reușească să promoveze reformele din sistem și să facă schimbările mult așteptate.



„Nu o cunosc pe doamna Radu, așteptăm. După orice schimbare ne așteptăm la mai bine. Este greu de spus dacă va reuși să facă ceva într-un timp atât de scurt. Este o doamnă cu verticalitate. Dacă va fi așa și în sistemul de sănătate urmează să vedem”, a declarat Oleg Creciun, Directorul Spitalului Raional Cahul.



Directoarea Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de copii, Ludmila Bârcă susține că și-ar dori să fie dus la bun sfârșit implementarea Sistemului Informațional Automatizat de Asistență Medicală, pe care doamna ministru vrea să-l pună pe roate.



„Sper să reușească tot ce și-a pus în gând, să promoveze reformele prevăzute, să sporească eficiența în cadrul sistemului de sănătate, finanțarea. Am înțeles că vrea să implementeze sistemul informațional automatizat, va fi un lucru extraordinar, dacă se va reuși, pentru că avem nevoie de asta. Timp are, din câte înțeleg, nu prea mult așa că îi dorim succes”, a menționat directoarea.



Serghei Rotari, directorul Spitalului Municipal din Bălți spune că despre venirea unui conducător în frunte ministerului fără studii medicale se vorbește de mulți ani, dar acesta nu este un impediment, dacă doamna are pârghii puternice.



„Sunt șef de mulți ani, am lucrat cu toți miniștrii, de la Draganiuc încoace. Ca să fii ministru în sănătate fără studii vorba era demult. Mi-aș dori să avem discuții cu noul ministru în legătură cu trecerea spitalului din subordinea Consiliul Municipal al Primăriei Bălți în cel al Ministerului Sănătății, astfel vom fi și noi altfel susținuți financiar. Tariful unui caz tratat ar trebui să fie schimbat, tehnica și aparatajul ar trebui să fie revăzute. Eu am primit spitalul cu minus 42 de milioane de lei un an în urmă, noi ne vom duce la pieire. Contractul cu CNAM trebuie revăzut din talpă. Din ce am auzit este un manager foarte bun. Chiar dacă nu are studii medicale, dar având adjuncții puternici ea poate să facă lucruri mari”.



Directoarea Institutului Oncologic din Moldova, Larisa Catrinici și-ar dori să aibă cu noul ministru o conlucrare cât mai eficientă pe toate planurile, dar totul se va vedea în timp.



„Mi-aș dori să avem o conlucrare fructuoasă, să realizăm cât mai multe lucruri. Nu o cunosc, deci nu știu cum vom lucra”, a menționat aceasta.



Silvia Radu nu are studii medicale și nici experiență în domeniul sănătății sau social. Aceasta a candidat la funcția de primar în cadrul alegerilor locale din luna iunie, fiind numită anterior în funcția de primar interimar al Municipiului Chișinău, după plecarea lui Dorin Chirtoacă. Deși a declarat în nenumărate rânduri că este apolitică, în campania electorală a fost susținută de Partidul Democrat, formațiune care a și înaintat-o în această funcție.