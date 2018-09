Ce spun astrele azi, 19 septembrie

Berbec

Sunteti foarte preocupati de propriile sentimente, concentrati doar pe ceea ce se intampla cu voi, nu in relatie cu cei din jur. Va interiorizati si acumulati tot felul de ganduri despre ceea ce se petrece in sufletul vostru; puteti foarte usor sa cadeti pe panta depresiei, iar acest lucru nu este deloc OK pentru psihic. Este o zi in care nu trebuie sa fiti singuri, sa va izolati. Ar fi bine sa mai lasati la o parte introspectia si sa va deschideti mai mult spre cei din jur. Fie ca este vorba de membrii familiei, fie de colegii de munca, fie de prietenii apropiati, este bine sa socializati mai mult si sa va deschideti spre lume.



Taur

Astazi va implicati mai mult in viata de familie; chstiunile domestice va suscita interesul ceva mai mult ca de obicei. Este important sa va aplecati cu mai multa disponibilitate asupra chestiunilor aparute in viata domestica, sa va sprijiniti partenerul, care are atat nevoie de voi. Este nevoie sa va implicati si in activitatile copiilor, mai ales daca v-au cam simtit lipsa in ultima vreme pentru ca ati fost implicati in alte activitati. Poate ar fi bine sa va ganditi la o iesire in aer liber impreuna cu cei dragi, pentru ca, intr-un cadru neconventional, sa va puteti rezolva mai usor problemele cu care va confruntati. Este mai bine sa fiti cu totii relaxati si bine dispusi intr-o astfel de situatie.



Gemeni

In aceasta zi pot sa apara situatii care nu vor aduce evolutii ulterioare benefice pentru voi. Lucrurile trebuie analizate foarte bine, pentru ca energiile sa fie consumate in mod constructiv, mai ales daca v-ati stabilit obiective indraznete. Poate ca nu este nevoie sa faceti atat de multe eforturi pentru a face o anumita relatie sa mearga. Rabdarea si calmul pot fi ajutoare de nadejde in aceasta situatie. In orice caz, daca veti forta evenimentele sa se intample, rezultatul va fi, in mod clar, un dezastru. Nu va lasati prada dispozitiei sentimentale, emotionale, care ar putea pune stapanire pe dvs. Luati o pauza, limpeziti-va mintea, apoi luati o decizie.



Rac

Va simtiti confortabil astazi in relatiile interpersonale; ca urmare, posibilitatile sunt deschise pentru noi conexiuni de acest gen, dar si pentru consolidarea celor vechi. Priviti ceva mai atent in sufletul vostru si asigurati-va ca sunteti alaturi de persoana potrivita, mai ales din punct de vedere sentimental. Si, de asemenea, ganditi-va daca sunteti hotariti sa va implicati total intr-o relatie serioasa. Faceti in asa fel ca obiectivele pe care vi le-ati propus sa fie in aceeasi linie cu cele ale partenerului, altfel ar putea sa apara divergente foarte greu sau imposibil de depasit. Si in plan profesional, este important sa va armonizati cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea, daca doriti rezultate deosebite.



Leu

Sunteti in echilibru, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic, iar acest lucru va poate ajuta sa aveti o zi deosebit de benefica. Atmosfera in familie este linistita, la munca lucrurile par sa mearga bine si sunteti la un pas de concediu. Totul pare perfect si va rugati ca acest calm sa dureze cat mai mult. In plan financiar, nu este intelept sa va aventurati la cine stie ce decizii majore in aceasta zi, pentru ca sunteti departe de a fi concentrati la lucruri serioase si nu e bine sa luati astfel de hotarari la modul superficial. Bucurati-va de vacanta, odihniti-va si refaceti-va fortele, pentru ca apoi sa puteti decide cu mintea limpede si la modul cat se poate de serios.



Fecioara

Veti face o serie de schimbari in viata voastra sau, cel putin, veti initia actiuni in aceasta directie. Poate va veti schimba locul de munca, poate va fi o promovare, poate chiar va mutati in alta localitate, orice este posibil. Si poate ca o astfel de schimbare este binevenita acum in viata voastra pentru ca v-ati cam saturat de rutina si monotonie. Totusi, nu puteti sa nu aveti o oarecare strangere de inima, gandindu-va ca este vorba despre o schimbare atat de radicala. Aveti noroc, partenerul va sustine si va insufla incredere. Daca sunteti impreuna, totul va fi in regula. Ganditi bine pasii pe care doriti sa-i faceti, asa incat sa nu exista elemente surpriza care sa va strice bucuria.



Balanta

Aveti o stare de sanatate buna, energie si vitalitate, va simiti in stare sa cuceriti lumea, iar acest lucru va insufleteste si va ofera o baza solida pentru o activitate cu potential mare de succes. Aveti chef de munca, mai ales daca stiti ca dupa va veni si rasplata pentru efortul facut. Aveti posibilitatea sa va implicati in noi proiecte, care v-ar putea aduce castiguri financiare multumitoare. Ideile interesante, creative, care merita preluate si puse in aplicare, nu vor lipsi din arsenalul vostru si vor fi preluate de catre ceilalti, cu aprecierile de rigoare. Poate va urma chiar o promovare in viitorul apropiat, daca o veti tine tot asa.



Scorpion

Daca a trecut ceva timp de cand finantele voastre sunt in dezordine, poate ca ar trebui sa va rezervati ziua de astazi pentru a regla lucrurile in acest domeniu; nu puteti mentine haosul pentru prea multa vreme, fara a resimti, din ce in ce mai acut, efectele sale nocive. Trebuie neaparat sa ajungeti la un consens viabil cu partenerul in privinta cheltuielilor, altfel lucrurile pot sa o ia razna rau de tot. In plan profesional, se poate sa aveti nevoie de toata increderea in sine si de multe competente pe care le detineti pentru a duce la bun sfarsit proiectele pe care le-ati inceput; o oarecare stare de nervozitate v-ar putea impiedica sa va concentrati asa cum trebuie la munca voastra si, de asemenea, ar putea influenta, in mod negativ, relatiile cu apropiatii.



Satetator

Oare de ce se agita toata lumea astazi? Parca totul se misca mult prea repede si, uneori, vi se pare ca nu puteti tine pasul, ca mereu sunteti persoana care ramane in urma. Pana si cele mai banale sarcini va solicita foarte mult si va ia mai mult timp ca de obicei sa le finalizati. Va este greu sa va concentrati, va veti simti nesiguri pe voi si evitati sa luati orice decizie pe parcursul zilei. Unii chiar interpreteaza gresit neimplicarea dumneavoastra, dar, de cele mai multe ori, chiar nu va pasa. Nu va doriti decat sa stati in casa si sa va relaxati. Si daca si partenerul va adera la aceasta idée, totul va fi absolut perfect!



Capricorn

Este o zi a muncii in echipa, dar si o zi de bilant si reevaluare a colaborarilor si a ...colaboratorilor. De mai multa vreme va doriti sa refaceti echipa cu care lucrati, sa refaceti coeziunea cu care ati fost obisnuiti; nu va dorit, nici nu aveti nevoie de elemente care sa faca nota discordanta, astfel incat ar fi bine sa va concentrati eforturile acum, pentru ca totul sa fie mai usor pentru voi, in viitor. Asa incat veti sta de vorba cu fiecare dintre membrii echipei si-si veti cere sa se autoevalueze, sa-si spuna pasurile. Relamente va doriti sa rezolvati problemele care ar putea exista! Trebuie sa fiti siguri ca, atunci cand este nevoie de o munca sustinuta, veti avea pe cine conta sa va ajute si sa va sprijine. Nimeni nu poate face totul de unul singur!



Varsator

Aminititi-va ca fiecare noua zi inseamna un nou viitor, o noua fila in cartea vietii voastre; este o pagina alba pe care va puteti scrie, voi insiva, propria poveste, in forma dorita. Nu va mai bateti capul cu dezamagirile trecutului, nu are nici un rost. Ce-i facut e bun facut! Mai bine priviti inainte cu obiectivitate si incercati sa luati deciziile cele mai bune, in functie de contextul existent. Trageti invatamintele de rigoare din tot ceea ce ati trait pana acum si canalizati-va energia spre viitor. Aveti grija sa va folositi mai mult de diplomatie si tact in relatiile cu ceilalti. Va doriti ca lucrurile sa fie mai usoare pe viitor, deci faceti totul ca acest lucru sa se intample.



Pesti

Pentru aceasta zi, cuvantul de ordine ar trebui sa fie schimbarea. Chiar daca nu prea agreati acest lucru, insa, la acest moment, o schimbare in viata voastra devine aproape imperativa. Fie ca este vorba despre modul de viata, despre locul de munca, despre anumite convigeri pe care le aveti, este neaparat nevoie sa faceti o modificare spre mai bine sau, pur si simplu, in concordanta cu cerintele prezentului. Este posibil ca nu demult sa fi fost pusi intr-o astfel de situatie, insa nu ati avut curajul sa luati atunci o decizie. Ei, bine, s-ar putea ca acesta sa fie momentul in care nu mai puteti amana sau evita, chiar daca inca nu sunteti 100% pregatiti.