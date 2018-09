BREAKING NEWS! Silvia Radu și Nicolae Ciubuc, propuși pentru funcțiile de miniștri ai Sănătății și Agriculturii

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va fi condus de către Nicolae Ciubuc, în prezent director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) iar la șefia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va veni fostul primar interimar al Capitalei Silvia Radu. Anunțul a fost făcut de către liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, după ședința săptămânală a PDM, la care au fost discutate remanierile guvernamentale.



”Noua propunere la conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este domnul Nicolae Ciubuc, un bun cunoscător al problemelor din acest domeniu, are și soluții pentru multe dintre acestea, de asemenea, are capacități dovedite de management în instituțiile publice. Iar la conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este propusă doamna Silvia Radu, o persoană cu o experiență managerială și instituțională solidă”, a spus Plahotniuc.



Liderul democraților a precizat că decizia de a face remanieri în Guvern a fost luată de comun acord cu prim-ministrul Pavel Filip, în urma evaluării activității miniștrilor. Iar o astfel de practică va fi repetată ori de câte ori va fi nevoie.



”La ultima remaniere, în iarnă, am spus foarte clar că evaluarea miniștrilor o vor face cetățenii, ei fiind beneficiarii direcți ai activității Guvernului. Faptul că suntem la câteva luni de alegeri nu înseamnă că nu trebuie să facem schimbări, în special dacă asta o solicită oamenii. Să știți că, dacă va fi cazul, vom face schimbări chiar și cu o lună înainte de alegeri, pentru că Guvernul trebuie să lucreze cât mai eficient posibil”, a punctat Plahotniuc.



Acesta a precizat că Pavel Filip a prezentat o proprie evaluare a domeniilor în care dorește mai multă eficiență în Guvern și aceste domenii coincid cu cele semnalate de cetățenii la sutele de întâlniri cu reprezentanții PDM.



Plahotniuc a mai spus că în domeniile supuse remanierilor urmează să fie lansate proiecte ample de modernizare și este nevoie de o abordare managerială mai eficientă și mai curajoasă.



Mai mult, în câteva săptămâni va fi finalizată o altă evaluare, de această dată a secretarilor de stat din ministere. Și asta pentru că, în anumite domenii, sunt probleme semnalate chiar de miniștri și sunt necesare discuții serioase, care vor avea loc pe platforma guvernamentală, a anunțat Vlad Plahotniuc.



Liderul PDM a mai accentuat că șeful Executivului, Pavel Filip, are toată încrederea și sprijinul din partea sa și a Partidului Democrat.



”Ultimele creșteri economice arată foarte clar eficiența sa și a echipei pe care o conduce”, a spus Plahotniuc.



Nicolae Ciubuc are 37 de ani. În septembrie 2016, acesta a preluat conducerea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Până atunci, a activat în calitate de director adjunct al AIPA. În perioada 2007-2010, Nicolae Ciubuc a fost șef adjunct al Direcției Juridice şi Armonizare a Legislaţiei din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Nicolae Ciubuc vorbește fluent limbile română, rusă și engleză. Ministrul desemnat al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este magistru în management public și licențiat în drept. Nicolae Ciubuc este căsătorit și are un copil.



Silvia Radu are 46 de ani. De meserie este manager, jurist și filolog. În perioada 2008–2015 a îndeplinit funcția de director al Gas Natural Fenosa. În această perioadă, compania condusă de ea intrând în repetate rânduri în topul celor mai bune 10 companii angajatoare din Republica Moldova. De asemenea, a fost menționată de reprezentanța UNICEF în Moldova ca inițiatoarea unei serii de campanii de menire socială, iar compania a fost remarcată pentru tinerii cu dizabilități pe care îi are printre angajați. În 2011 este numită consul onorific al Spaniei în Republica Moldova, fiind decorată în 2014 cu titlul de cavaler al Ordinului regal Isabela Catolica de către Ferdinand al VII-lea al Spaniei. În perioada noiembrie 2015-mai 2018, Silvia Radu a fost primar general interimar al municipiului Chișinău.