Agenda europeană a R. Moldova, discutată la MAEIE în cadrul unui proiect intercultural

Secretarul de stat pentru integrare europeană, Daniela Morari, a discutat vineri, 14 septembbrie, cu participanţii proiectului „Unknown Europe – let us shape it together. European solutions to European problems” – un grup de tineri originari din Republica Moldova, Franţa şi Germania, despre evoluţiile dialogului dintre țara noastră şi Uniunea Europeană în contextul implementării Acordului de Asociere.

Daniela Morari a informat tinerii despre priorităţile de acţiuni, atât în plan intern cât şi extern, în vederea promovării agendei europene a Republicii Moldova, inclusiv în contextul preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019. De asemenea, au fost menționate evenimentele majore care vor avea loc în timpul apropriat pe linia relaţiilor cu instituţiile comunitare.

În cadrul dialogului cu tinerii, secretarul de stat a vorbit despre realizările dar și despre provocările parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova, reiterând importanța agendei de integrare în efortul de modernizare şi transformare a ţării noastre.

Întâlnirea a avut loc în cadrul proiectului „Europa Necunoscută – să o formăm împreună. Soluții europene pentru probleme europene” (Unknown Europe – let us shape it together. European solutions to European problems), care se desfășoară în perioada 12-16 septembrie 2018 la Chişinău, cu suportul Tinerilor Europeni Federalişti (JEF Moldova) în parteneriat cu Europa-Zentrum din Baden Wurttemberg şi cu sprijinul financiar al Ministerului de Externe al Republicii Federale Germania.