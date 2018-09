Ce spun astrele azi, 15 septembrie

Berbec

Ziua va trece destul de armonios, daca nu va veti repezi sa faceti anumite lucruri fara a va gandi foarte bine si daca si nu veti intrece anumite limite. Daca veti resimti mai puternic tendinta de a face mai mult pentru voi insiva si mai putin pentru cei din jur, asta nu inseamna ca sunteti egoisti; totusi, trebuie sa aveti grija sa nu exagerati. Tendinta va fi mult mai pregnanta la cei care nu sunt implicati intr-o relatie de cuplu. In plan profesional, aveti grija sa nu pierdeti oportunitatile de a revigora relatiile cu acei colegi pe al caror sprijin va puteti baza atunci cand veti avea nevoie. Astfel de relatii nu merg de la sine, trebuie intretinute neaparat.



Taur

Nu va fi usor sa faceti fata programului de astazi, sa va respectati obiectivele, termenele limita, orele intalnirilor, etc; sunteti usor letargici, nu mai aveti energia obisnuita. Incercati sa prioritizati asa cum trebuie sarcinile zilei de astazi; in conditiile in care vitalitatea voastra este la cote scazute, acest lucru este foarte important; nu dispuneti de capacitatea integrala de a lua decizii importante, de aceea este bine sa amanti luarea unor decizii esentiale. Urmati-va vocea interioara si faceti exact ceea ce simtiti ca ar trebui sa faceti. Propria intuitie va poate aduce beneficii mai mari decat daca tineti cont de recomandarile celorlalti, in anumite chestiuni. Si-apoi, unele persoane pot sa nu fie foarte bine intentionate.



Gemeni

Cheful de munca va lipseste astazi, dar trebuie sa va indepliniti obligatiile pe care le aveti. Daca veti prefera sa va petreceti timpul liber cu familia, va fi o decizie excelenta; nu este vorba doar de prezenta voastra fizica, ci de implicarea voastra efectiva in activitati alaturi de cei dragi. De asemenea, daca simtiti nevoia, odihniti-va, incarcati-va bateriile; niciodata nu strica un surplus de relaxare, in orice mod preferati voi. Pana si un somn bun poate fi un lucru extrem de profitabil, pana la urma. Ingrijiti-va atat de propria persoana, dar si de persoanele dragi voua; astrele sustin evolutiile domestice, iar daca veti face si voi ceva eforturi, atunci lucrurile nu au cum sa iasa altfel decat foarte bine.



Rac

Trebuie sa va hotarati destul de repede in privinta lucrurilor pe care doriti sa le realizati, nu aveti voie sa ezitati nici in luarea deciziilor, nici in actiunile care urmeaza. S-ar putea ca a doua oara sa nu mai aveti ocazia. Astazi aveti toate premisele pentru a actiona intr-un mod care prinde bine la cei din jur, reusiti usor sa va faceti placuti, astfel incat puteti obtine castiguri semnificative. Este foarte posibil ca multe dintre cererile pe care le veti formula astazi vor gasi raspuns pozitiv, iar acest lucru va sporeste increderea in propriile forte si abilitati. Rezervati-va seara pentru familie, pentru cei dragi; buna dispozitie poate avea un impact pozitiv asupra relatiilor cu acestia.



Leu

Evolutiile astrale ale zilei arata ca norocul este de partea voastra astazi, deci nu ratati niciuna dintre ocaziile profitabile care vi se prezinta. Daca doriti sa comunicati, cautati ambiente potrivite pentru acest lucru; incercati sa nu plictisiti pe cei ce au interese diferite de ale voastre. Nu pierdeti timpul cautand informatii despre subiecte inutile; organizati-va eficient, astfel incat sa puteti realiza tot ceea ce v-ati propus pentru ziua de astazi. Daca va pregatiti sa calatoriti intr-o tara straina sau v-ati propus in viitorul nu foarte indepartat un astfel de proiect, poate ar fi bine sa acordati timp pentru a studia, macar la nivel basic, limba tarii respective. De asemenea, daca este vorba despre o calatorie de afaceri, poate ar fi bine sa acordati o atentie sporita pregatirii materialelor pentru aceasta.



Fecioara

Notele extravagante par a fi o tendinta dominanta a acestei zile; veti dori sa iesiti cumva din tipare, sa va evidentiati cumva, indiferent prin ce metoda: prin imbracaminte, prin comportament, prin idei mai neobisnuite. Poate fi un lucru bun, insa depinde foarte mult de contextul luat in considerare. Daca veti avea de facut fata unor situatii stresante, cu atat mai mult veti fi inclinati sa va ridicati gradul de incredere in sine prin adoptarea unui stil mai nonconformist. Totusi, aveti grija sa nu deviati prea mult de la normalitate, sa nu ajungeti la ridicol. Aveti grija sa nu va concentrati prea mult pe voi insiva; ganditi-va ca si cei din jurul vostru au nevoie de atentie, mai ales copiii sau/si partenerul de cuplu.



Balanta

Ziua de astazi se anunta destul de monotona pentru voi. Evolutii semnificative nu se vor produce, asa ca puteti dormita in voie, daca simtiti nevoia de a face acest lucru. Nu este deloc sarcastic acest indemn! Puteti folosi, din plin, acesata zi, pentru a va reface fortele, pentru a va reincarca bateriile. Este absolut necesar sa existe si astfel de zile, pentru ca nu puteti functiona ca masinile, fara perioade de oprire. Daca ne gandim bine, si masinile mai trebuie oprite, din cand in cand. Aveti tendinta sa va cam scapati din lat nervii, sa izbucniti fara control, mai ales atunci cand sunteti provocati. Manifestarea nervozitatii fara rezerve este unul din cele mai rele lucruri care vi se pot intampla; oboseala si iritarea de peste zi pot face ca dezastrul sa fie iminent, mai ales in plan domestic, deoarece spre finalul zilei se presupune ca majoritatea dintre voi se vor afla acasa.



Scorpion

Astazi ar fi bine sa va petreceti o parte din timp punandu-va ordine in ganduri, apoi si in proiecte si afaceri. Nu veti fi la fel de determinati ca de obicei, pentru a va atinge obiectivele, ceea ce este surprinzator, avand in vedere ca sunteti firi foarte tenace. Din pacate, si circumstantele sunt de asa natura incat nu va ajuta prea mult. Nu este bine sa va consumati timpul inutil, pe chestiuni a caror rezolvare este probabila, insa nesigura. Daca aveti de optat intre astfel de probleme si cele cu rezolvari clare, binenteles, alegeti calea sigura. Nu este o zi potrivita pentru a va implica in sarcini complexe si solicitante; nu veti reusi sa faceti mare lucru.



Sagetator

Atmosfera zilei de astazi va fi extrem de benefica pentru voi si veti fi decisi sa pastrati armonia starii de lucruri existente. De aceea, riscati sa fiti foarte acizi cu cei care atenteaza la starea de lucruri existenta momentan in viata voastra, iar efectul poate fi exact contrar. Incercati sa va concentrati pe lucrurile frumoase, pe oamenii placuti din viata voastra, pentru ca obiectivul vostru principal pe ziua de astazi sa fie realizat. Veti functiona si mult mai bine intr-un ambient placut, nivelurile de energie fiind stimulate in mod deosebit. Nu va sfiiti sa indepartati din preajma voastra sau sa va indepartati voi de acele persoane sau elemente care va pot influenta nociv cu aura lor negativa.



Capricorn

Nu mai sunteti la fel de motivati sa va urmariti scopurile, obictivele, iar acesta este un lucru extrem de nociv. Actiunile anemice pot fi chiar mai ineficiente ca inexistanta lor, pot face, uneori, mai mult rau decat bine. Daca simtiti ca aveti nevoie de o perioada de odihna, nu va sfiiti sa v-o acordati, in limita posibilitatilor, cat mai curand posibil. Relatia cu partenerul poate evolua in mod negativ, daca fortati lucrurile sa se intample sau daca incercati sa o controlati excesiv. De asemenea, o influenta negativa asupra mentalului vostru o pot avea anumite evenimente din trecut, care tind sa revina in actualitate si sa va tulbure. Veti avea nevoie de oarecare sustinere si ar fi bine sa o cautati la persoanele de care va simtiti foarte apropiati si in care aveti cea mai mare incredere.



Varsator

Nu veti avea probleme cu relationarea fata de evenimentele acestei zile; fara sa faceti prea mult efort, veti reusi sa mentineti o atmosfera pasnica si armonioasa – asta daca nu cautati cu dinadinsul sa provocati scandal. Odata linistiti din punct de vedere emotional, veti avea posibilitatea de a observa cu mai multa claritate ce se intampla in jurul vostru, ideile vor aparea mai usor; la fel si modalitatile de actiune vor fi mult mai limpezi. Elementele perturbatoare se vor manifesta doar limitat si fara forta necesara pentru a provoca pagube de efect. Comunicarea decurge usor pentru voi, mai ales ca astazi contextul astral favorizeaza acest aspect; aveti ocazia de a va face noi relatii importante pentru voi, in viitor.



Pesti

O mai mare sensibilitate din punct de vedere emotional, poate sa va afecteze performantele pe parcursul zilei de astazi. Si nu ne referim doar la cele de natura profesionala, ci si la cele de natura personala; nu veti putea ramane insensibili atunci cand ceva sau cineva deosebit va aparea in raza voastra vizuala. Oricat ati rezita tentatiei, nu va veti putea abtine sa nu va exprimati deschis admiratia. Acest lucru poate fi si benefic, dar si periculos; depinde de context, de situatia de fapt. Este bine sa aveti mai mult grija de relatia cu partenerul, sa mai lucrati putin la consolidarea acesteia; nu va lasati inselati de eventuale aparente, de faptul ca lucrurile par a merge bine de la sine. Mai sigur este sa mai si interveniti, din cand in cand.