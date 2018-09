Michael Bloomberg intenţionează să candideze ca democrat în scrutinul prezidenţial din SUA

Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al oraşului american New York, se pregăteşte să se înscrie în cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului formaţiunii în scrutinul prezidenţial din 2020, afirmă surse citate de cotidianul britanic The Times.



Michael Bloomberg, în vârstă de 76 de ani, cu o avere estimată la peste 50 de miliarde de dolari, a analizat posibilitatea de a candida ca independent în 2012, dar a renunţat din teama de a nu fragmenta votul democraţilor.



"Mike Bloomberg mi-a spus că intenţionează să candideze în 2020. Are banii necesari pentru a se menţine în cursă", a declarat un apropiat al lui Michael Bloomberg.



Dacă va deveni candidat al Partidului Democrat, Michael Bloomberg îl va avea adversar pe republicanul Donald Trump, actualul preşedinte al Statelor Unite.