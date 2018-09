Năstase, taxat dur de Ghimpu: Mai bine să-l întrebe pe nașul său, că el a luat primul credit neperformant de la BEM

Liderul PPDA, Andrei Năstase, ar trebui să-şi mai tempereze tonul acuzator la adresa altor partide de pe dreapta eșichierului politic, deoarece are mai mult pete negre în propria biografie. Părerea a fost exprimată de liderul PL, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Moldova în direct”, de la postul de televiziune Moldova 1.



„Dl Năstase vrea să ocupe dreapta. Mai bine să-l întrebe pe nașul său, că el a luat primul credit neperformant de la BEM, cu care acum scoate ochii. Eu nu am luat nici un leu de acolo și în spatele meu nu stă nici un oligarh așa cum stă în spalete lui Năstase. Tragedia noastră este că acum din lupte politice s-a ajuns la lupte între oligarhi. Care pe care. Ori dl Plahotniuc duce la bun sfârșit lupta sa, ori vin Țopii și ceilalți pe care i-a închis Plahotniuc și iar se începe un război”, a declarat Mihai Ghimpu.



Andrei Năstase a fost taxat și pentru faptul că se pretinde lider al unui partid de dreapta, dar respinge dezideratul unirii Moldovei cu România „ El când aude de unire se sperie și se duce la biserică să-l descânte preotul. Nu poți fi partid de dreapta, dar să nu fii unionist, deoarece acest stat a fost format de unioniști”, a mai spus fruntaşul liberal.



Şi liderul PAS, Maia Sandu, are mai multe episoade incomode în biografia sa politică, susţine Mihai Ghimpu.



„Maia Sandu a fost votată de dl Plahotniuc, apoi M. Sandu l-a votat pe Candu”, a spus liderul PL. „Să nu încerce să spună că sunt mai buni decât noi, trebuiau să-și arate bunătatea atunci când au fost la guvernare și când au fost în PLDM”, a adăugat Mihai Ghimpu.