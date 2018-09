Cetăţenii turci declarați indezirabili, cazul Kozlovska și încercarea de isterizare a opiniei publice

In ultimele zile o parte a presei, societatii civile si citeva partide, in special cele conduse de Maia Sandu si Nastase, incearca sa isterizeze societatea, privind cazul expulzarii celor sapte cetateni turci.



Astfel prin decizii ale Birului de Migratie si Azil, cei sapte cetateni turici au fost declarati persoane indezirabile, si au fost excortati de pe teritorul R.Moldova.



Decizia data este perfect legala, emisa in baza legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul strainilor in R.Moldova.



Iar procedurile de expulzare sunt prevazute in Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339318



– Împotriva străinului care a desfăşurat, desfăşoară ori există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie motivată de declarare indezirabil.



-Decizia de declarare a străinului indezirabil se va dispune de către autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea altor autorităţi cu competenţe în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice.



-În conţinutul deciziei de declarare a străinului indezirabil din raţiuni de securitate naţională, nu vor fi menţionate motivele care stau la baza acesteia.



-Executarea deciziei de declarare a străinului indezirabil se realizează prin escortarea acestuia de către personalul specializat al autorităţii competente pentru străini pînă la punctul de trecere a frontierei a statului vecin deschis pentru traficul internaţional sau pînă în ţara de origine.



Conform legislatiei, EXPULZAREA reprezintă actul prin care un stat constrânge unul sau mai mulți străini sau apatrizi care se află pe teritoriul său să il părăsească în cel mai scurt timp posibil. Statul care adoptă măsura expulzării nu este dator să dea explicații cu privire la motivele expulzării statului căruia îi aparțin cetățenii expulzați sau statului de unde au venit apatrizii. Măsura expulzării este de competența statului care o aplică. În anumite cazuri, din curtoazie, statul care aplică măsura expluzării poate aduce la cunoștință statului căruia aparține cetățeanul expulzat motivele care au determinat adoptarea unei asemenea măsuri.



Expulzarea este o instituție juridică, fiind considerată o măsură administrative, expulzarea nu este o măsură de ordin penal. Îndepărtarea unei persoane stăine de pe teritoriul unui stat ca urmare a expulzării se face datorită faptului că acea persoană devine indezirabilă (persona non grata) statului pe al cărui teritoriu se află.



Expulzarea este o măsură extremă la care se recurge numai în anumite condiții. De regulă, are în vedere apărarea securității naționale a statului. Este cazul cetățenilor străini sau al apatrizilor care, prin faptele lor, au devenit indezirabili statului care ia măsura expulzării. Această măsură se aplică, străinilor și apatrizilor.



In UE, tarile membre apeleaza des la institutia expilzarii, cel mai recent caz cunoscut este cel al cetatenei Ucrainei, Kozlovska, care domicilia mai mult de zece ani in Polonia.

Autoritatile poloneze au introdus-o in Schengen Information System [SIS]) cu mentiune de interzicere de intrare in UE, pe motive de securitate nationala.



Astfel urmare a deciziei de expulzare emisa de organele abilitate din Polonia, in seara zilei de 13.08 2018 Ludmila Kozlovska a incercat sa intre in UE, dar a fost retinuta in aeroportul Zaventem Brusel, politia de frontiera belgiana nu i-a permis accesul in spatiul UE, si a trimis-o cu primul avion la Kiev.

Atentie, nici in Polonia, nici in Belgia nu a fost emisa vreo hotarire judiciara, expulzarea s-a facut doar in baza unor decizii ale institutiilor abilitate.



In acest context, este legitima solicitarea unui grup de deputaţi PDM care solicitâ verificări şi clarificări privitoare la posibilele activităţi contra ţării noastre ale Ludmilei Kozlowska, deţinătoare de dublă cetăţenie ruso-ucraineană şi ale Fundaţiei condusă de aceasta, numită Otwarty Dialog (Dialog Deschis).



Este importanta investigarea legăturilor dintre Ludmila Kozlowska, Fundaţia Otwarty Dialog şi partidele politice PAS şi PDA, inclusiv posibile aspecte ce ţin de finanţarea ilegală sau acordarea de beneficii pentru partidele menţionate, dar şi pentru alte partide moldoveneşti.



Deseori sub paravanul luptei pentru integrarea europeana sau unirii cu Romania, activeaza agenti inflitrati a Kremlinului si avem destule exemple in acest sens si in tara noastra.



Tactica adoptata de sculele Kremlinului, dar si unor miscari extremiste religioase, este victimizarea, incercarea de a ataca organele securitatii statului, inclusiv prin presa aservita, de a le bloca activitatea.



Opinia publica insa trebuie informata corect si toate elementele criminale sau extremiste sa fie atrase la raspundere comform legii.