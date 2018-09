Alimentele care trebuie consumate la început de toamnă

Toamna este sezonul fructelor coapte şi al legumelor frumos colorate, bogate în vitamine şi nutrienţi. Pentru a afla de ce alimente are nevoie organismul nostru în acest anotimp, după ce s-a confruntat cu valul de caniculă, am apelat la medicul nutriţionist Florin Ioan Bălănică.



Dacă merele, perele, prunele, gutuile sunt vedetele sezonului de toamnă şi au un conţinut bogat în vitamine şi fibre, asigură o digestie optimă si un tranzit normal, sfecla roşie poate fi leguma minune pentru organismul nostru.



Merele

Merele au în compoziţie minerale precum magneziu, calciu, cupru, dar şi o serie de vitamine, cu precădere vitamina C. Un rol important îl au pectinele care participă la buna funcţionare a aparatului digestiv, reglând peristaltismul intestinal şi absorbind deşeurile şi toxinele, putând preveni astfel cancerul de colon. Prin vitamina A se stimulează secreţia mucusului intestinal, care are un rol protector, participând la prevenţia ulcerului, dar şi la dezinfecţia intestinului.

Sunt un adjuvant natural al tratamentului hipocolesterolemiant şi le recomand în regimurile de slăbire, deoarece au un conţinut de zaharuri naturale, atât de necesare bunei funcţionări a organismului, au un efect uşor diuretic şi încărcătură calorică scăzută.



Perele

Perele sunt fructe zemoase şi dulci, înrudite cu gutuile şi merele, asigură 15 % din aportul zilnic de fibre, dar au şi proprietăţi hipocolesterolemiante. Susţin consumul de pere, au un conţinut bogat în minerale, precum calciu, fosfor, potasiu, dar şi în vitamine din grupul B. Ele reprezintă o sursă de vitamine, A, B1, B2, E, precum şi caroten şi acid folic, cu rol remineralizant. Sunt ideale în cazul pacienţilor astenici, anemici. Perele sunt cunoscute pentru efectul lor laxativ şi depurativ, fiind un adjuvant în aliementaţia pacienţilor care suferă de constipaţie cronică.



Prunele

Prunele au în compoziţie glucide (fructoză şi levuloză), hidraţi de carbon, acizi organici, vitaminele A şi B, minerale precum potasiu, calciu, fosfor, magneziu, fier. Sunt cunoscute pentru proprietăţile lor de stimulare a tonusului nervos şi de combatere a stărilor de oboseală. Recomand pacienţilor consumul de prune, au un conţinut bogat în celuloză si în mucilagiu, fiind indicate în situaţiile de constipaţie cronică. Bogate în glucide, prunele nu sunt recomnadate în terapia nutriţională a pacienţilor diabetici.



Gutuile

Se ştie încă din antichitate că au proprietăţi terapeutice, fiind folosite în tratarea bolilor digestive, a hemoragiilor dar şi în tratarea afecţiunilor otice. Gutuile au în compozitie 70% apă, zaharuri, săruri de calciu, minerale precum magneziu, fier, fosfor, potasiu, vitamine, B1,B2,B6, C, beta-caroten, acid citric.

Dovleacul

Dovleacul este un aliment des folosit în gastronomie în sezonul de toamnă, dar nu numai, iar asta datorită gustului dulce şi proprietăţilor sale sanogene. Dovleacul nu trebuie să lipsească din alimentaţia noastră, deoarece este bogat în antioxidanţi, vitamine, dar totodată şi în minerale, precum sodiu, potasiu, calciu, magneziu si este o sursă de flavonoizi şi beta- caroten.



Varza de Bruxelles

Varza de Bruxelles conţine vitamina K, folat şi fier, substanţe necesare unei bune funcţionări a organismului.



Coponida

Coponida are în compoziţie compuşi care pot participa la prevenţia cancerului, vitamina C şi fitonutrienţi, care pot scadea nivelul colesterolului.



Broccoli

Broccoli rămâne o sursă importantă de antioxidanţi, vitamina C şi potasiu. Sunt recunoscute proprietăţile anticancer la care se adaugă capacitatea de prevenire a osteoartritei. Broccoli conţine acid folic, beta-caroten şi calciu, o binefacere pentru organism.



Sfecla roşie

Sfecla roşie îşi merită cu prisosinţă locul în rândul legumelor de toamnă care pot avea aceleaşi efecte ca şi medicamentele, iar asta datorită proprietăţilor sale importante pentru aparatul cardiovascular, stări anemice şi tumorale.

Sfecla roşie reprezintă o sursă importantă de vitamine din complexul C, B, acid folic, minerale precum magneziu, cupru, fier, potasiu, dar şi fibre. Este o legumă versatilă, poate fi consumată atât în stare crudă, conservată sau fiartă, singură sau în combinaţie cu alte legume. Poate fi un ingredient cheie pentru ciorbe, salate, burgeri vegetali sau sucuri.



Gogoşarul

Gogoşarul este de departe vedeta toamnei. Preparat cu multa iscusinţă de gospodine, copt sau pus la murat, gogosarul îşi păstrează multe dintre beneficiile sanogenene. Recomand consumul de ardei gras verde sau gogoşar, deaorece sunt o sursă importantă de vitamin din complexul A, B, vitamina C, minerale, precum fierul, cuprul, zincul, potasiul, manganul, magneziul si seleniul.