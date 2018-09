Candu: 18 străini monitorizați de SIS de mai mulți ani sunt declarați indezirabili, 7 au fost expulzați. Totul s-a făcut legal și nu are legătură cu actuala conducere din Moldova sau Turcia

Monitorizarea cetăţenilor turci, expulzaţi zilele trecute din Republica Moldova durează încă din anii 1997-1998 şi nu are nicio legătură cu actuala conducere din Turcia sau de la Chişinău. În ultimii patru ani, aproximativ 50 de străini s-au aflat sub monitorizarea, din cauza suspiciunilor legate de amenințări pentru securitatea statului. Dintre acestea, 18 persoane au fost declarate indezirabile, iar 7 au fost expulzate. Declarațiile au fost făcute de către preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în urma audierilor parlamentare în cazul expulzării din țară a 7 cetățeni străini.



Audierile au fost organizate astăzi la Parlament pe platforma comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Șeful Legislativului a precizat, cu referire la datele Serviciului de Informații și Securitate, că, anual, cca 60-70 de persoane sunt expulzate din Republica Moldova.



Speakerul a mai spus că investigaţiile complexe au fost efectuate cu largul concurs al serviciilor secrete din mai multe state. “SIS, în ultimii 2-3 ani, a cooperat cu serviciile speciale din alte state. Procesele de expulzare nu s-au declanşat la solicitarea părţii turce, ci este o inițiativă a serviciilor noastre. Din raportul prezentat, am constatat că s-a respectat legislația la toate etapele”, a declarat Andrian Candu.



În cadrul audierilor, reprezentanţii Ministerului Afacerilor externe au informat că în SUA, Canada și în 6 state europene au fost proteste la reprezentanțele diplomatice moldovenești. Din acest motiv, în anumite cazuri a fost sistată activitatea ambasadelor pentru câteva ore. “Se tine legătura cu ambasadele, ca să asigurăm securitatea clădirilor și diplomaților. Întreprindem toate acţiunile ca totul să fie menţinut sub control”, a precizat preşedintele Parlamentului.



Andrian Candu a mai spus că au existat mai multe solicitări de închidere a Liceului Orizont, însă toate au fost respinse.



“Am primis solicitări să fie închis liceul respectiv şi eu, şi premierul Filip. Am răspuns de fiecare dată că liceele nu vor fi închise, atât timp cât se respectă normele şi legislaţia Republicii Moldova. Timp de 25 de ani, liceul a jucat un rol important în educație”, a precizat speakerul.



Audierile de astăzi au avut loc cu uşile închise. La ședință au participat Președintele Parlamentului Andrian Candu, prim-ministrul Pavel Filip, deputați și președinți ai comisiilor parlamentare permanente vizate de subiect. Au fost audiate rapoarte ale conducerii SIS, Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.