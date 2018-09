Şase senatori americani cer Departamentului de Justiţie să verifice activitatea de lobby a avocatului lui Trump, Rudy Giuliani

Şapte senatori democraţi au cerut miercuri Departamentului de Justiţie american să verifice dacă activităţile lui Rudy Giuliani, avocatul preşedintelui american Donald Trump, în favoarea unor entităţi străine, au respectat legile federale privint activitatea de lobby, relatează Politico.



„Cerem Departamentului de Justiţie să verifice dacă activitatea lui Giuliani este în concordanţă cu Foreign Agents Registration Act (FARA), inclusiv dacă acesta are obligaţia să raporteze activităţile politice, dacă are activităţi frauduloase sau deficienţe şi anormalităţi în declaraţiile înregistrate”, au menţionat cei şapte senatori într-o scrisoare trimisă procurorului John Demers.



Rudy Giuliani a declarat că „nu a existat nimic care să inflenţeze Guvernul Statelor Unite”. Acesta a adăugat că nicio parte a muncii sale nu implică FARA, deoarece compania este o entitate americană.



„Ei cred ca sunt naiv, cum sunt ei. Cum sunt toţi reprezentanţii autorităţilor juridice şi de securitate”, a declarat avocatul.



Scrisoarea senatorilor vine la o săptămână după ce s-a aflat că Giuliani a fost plătit de compania Freeh Group International Solutions, deţinută de fostul director FBI Louis Freeh, pentru a trimite o scrisoare preşedintelui României în care a criticat măsurile anti-corupţie.



„Activitatea aceasta ridică întrebări. Dacă Giuliani a încercat să influenţeze politicile Statelor Unite şi care este poziţia adevărată a Guvernului SUA, având în vedere faptul că Giuliani este avocatul personal al lui Donald Trump”, au menţionat senatorii, făcând referire la scrisoarea trimisă oficialilor români.



Rudy Giuliani i-a trimis o scrisoare preşedintelui Iohannis prin care sunt contestate abuzurile din justiţie şi se cere o analiză a protocoalelor secrete. Avocatul a menţionat că este nevoie de o comisie de judecători internaţionali care să facă o analiză corectă şi că trebuie identificaţi magistraţii care sunt vizaţi de dosarele DNA.



Poziţia susţinută de Giuliani în scrisoarea trimisă preşedintelui Klaus Iohannis contrazice poziţia Departamentului de Stat american.



„România a făcut progrese considerabile în ceea ce priveşte combaterea corupţiei şi aplicarea eficientă a legii (...) Încurajăm România să meargă în continuare pe acest drum”, se arată într-un răspuns al purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, pentru The Guardian.