Strugurii, medicamente naturale. Dar îngrașă sau nu? Ce spun nutriționiștii

Remarcabili prin savoarea lor, strugurii sunt un aliat preţios în lupta împotriva bolilor cardiovasculare. În plus, sunt o sursă importantă de vitamine şi minerale esenţiale pentru buna funcţionare a organismului. Dar îngrașă sau nu? Iată ce spun nutriționiștii.



Strugurii se află pe primul loc în topul fructelor care îngraşă, atrage atenția nutriționistul Mihaela Bilic, așa că dacă nu vrei să te trezești cu câteva kilograme în plus, nu trebuie să consumi mai mult de 300 de grame.



“Trebuie să consumăm fructele de sezon, pentru că numai toamna avem struguri, prune etc. Este mai important să le mâncăm cu măsură decât să le învinovăţim pentru kilogramele în plus. Este clar însă, într-un top al fructelor care îngraşă cel mai tare că strugurii sunt pe primul loc”, spune Mihaela Bilic, potrivit realitatea.net.



Drept urmare, dacă îi consumăm cu măsură, strugurii sunt extrem de benefici pentru sănătate.



Strugurii sunt foarte bogaţi în fibre şi minerale, drept pentru care sunt un veritabil laxativ. Datorită acestui lucru, ei au proprietăţi puternic purificatoare, diuretice şi depurative, fiind recomandaţi în special persoanelor care suferă de constipaţie şi balonare sau celor care vor să urmeze o cură de detoxifiere.



Mai mult, stimulează funcţionarea ficatului şi, totodată, sunt buni şi pentru inimă. Mulţumită polifenolilor, strugurii negri protejează inima şi previn formarea cheagurilor de sânge.



Totodată, strugurii ne dau energie. Conţinutul bogat în glucide este foarte bine asimilat de organism, mulţumită prezenţei vitaminei B, ceea ce duce la o funcţionare corectă a sistemului muscular şi nervos.



Strugurii conţin antioxidanţi puternici cunoscuţi sub denumirea de polifenoli, care pot încetini sau preveni multe tipuri de cancer, inclusiv cel de esofag, plămâni, gură, farinx, pancreas, prostată şi colon.