5 trucuri simple care te vor ajuta să ai un păr bogat și sănătos

Pentru a menține părul puternic și sănătos, el are nevoie de o îngrijire specială. Nu te gândi însă la procedee complicate și la produse scumpe. Tine cont de aceste trucuri simple și vei avea un păr strălucitor. Tu le știai?



1. Clătește părul cu apă rece

Apa rece face minuni. După ce v-ati spălat, clătiți părul cu apă rece. Îl va înviora și îi va da stralucire și flexibilitate. Apa calda deschide porii firului de par, în timp ce cea rece îi închide și uleiul sau murdăria nu se acumulează. Totodată, fluxul de sânge este stimulat atunci când scalpul este expus la apă rece. Sângele hrănește părul de la rădăcină, întărind firul de păr.



2. Folosește uleiuri

Părul are întotdeauna nevoie de îngrijire specială. În afară de șampon, balsam și mască de păr, foarte bun pentru podoaba capilară este uleiul. Nici un alt produs nu reușește să înlocuiască beneficiile pe care le are uleiul, după ce îl aplici pe firele de păr. De măsline, ricin sau de migdale. Ție care ți se potrivește?



3. Folosește un șampon potrivit tipului tău de păr

Un șampon bun este secretul unui păr de invidiat, indiferent de ce alte produse de styling folosești. Dacă baza nu e potrivită pentru părul tău, nu vei avea niciodată rezultatele pe care le aștepți. Nu trebuie să mai spunem că fiecare tip de păr este diferit și că nu există un produs care să se potrivească tuturor. Trebuie să ții cont de tipul tău de păr și să-ți cumperi un șampon corespunzător. Însă asta nu e tot. Este nevoie să iei în considerare și ingredientele pe care acesta le conține. Tu știi să îți alegi corect șamponul?



4. Folosește gel de aloe vera

Poate nu știai acest lucru dar această plantă are până la 75 de nutrienți. Conține enzime care ajută la creșterea părului și obținerea unui aspect strălucitor. Gelul de aloe vera are aceeași compoziție chimică precum keratina, substanța majoră din construcția părului nostru.



5. Ai grijă cum îți usuci părul

Ar trebui să încerci mereu să îți usuci părul natural, dar dacă te grăbești și ești în întârziere poți să îți usuci părul cu uscătorul. Înainte de a folosi feheonul sau peria rotativă, părul trebuie să fie uscat în proporție de 80%. Totodată, trebuie să folosești întotdeauna un produs de protecție termică și ar fi bine să îl reglezi la cea mai mică temperatură. Pentru ultimele retușuri, folosește aerul rece.