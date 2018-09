Eurodeputat: Unele partide din Republica Moldova profită că sunt membre ale grupurilor politice europene și încearcă să facă politică împotriva țării lor

Uniunea Europeană este singura soluție de viitor pentru Republica Moldova, iar Bruxellesul trebuia să ofere finanțarea de 100 de milioane de euro țării noastre ca să demonstreze prezența sa în regiune. De această părere este eurodeputatul ALDE Norica Nicolai. Într-un interviu pentru postul de televiziune Vocea Basarabiei, eurodeputatul român a declarat că nu este normal ca luptele politice de la Chișinău să fie exportate în Parlamentul European și că disputele politice interne trebuie să fie rezolvate în țara noastră.



”Eu m-aș fi așteptat din partea tuturor forțelor politice din Republica Moldova să găsească un numitor comun pentru a susține și a accelera parcursul european al Republicii Moldova. Din păcate, sunt partide politice care vin aici, la Bruxelles și profită de faptul că sunt membre ale unei familii politice europene și încearcă să facă politică partizană, de replici la adresa partidelor din coaliția de guvernare”, a spus Norica Nicolai.



Europarlamentarul român mai spune că este de condamnat și comportamentul unor politicieni din Republica Moldova care profită de faptul că sunt membre ale unor grupuri politice europene și atacă țara lor la foruri europene.



”Din păcate, este o clasă politică ce nu este în stare să vadă interesul național și își vede doar de interesul limitat, dorește voturi, dorește să ajungă la putere, până ajunge la putere clamează tot felul de principii, lozinci. Eu asta am detestat-o și am luptat împotriva ei în comportamentul Bucureștiului. Nu găsesc normal să vin și să cer măsuri împotriva țării mele pentru că nu am primit satisfacție într-o chestiune de natură politică. Și aș vrea ca măcar Chișinăul să aibă mai multă înțelepciune”, a declarat Norica Nicolai.



Eurodeputatul a mai spus că atât Bruxelles-ul, cât și Chișinăul, au făcut foarte multe pentru parcursul european al țării noastre. ”Guvernul actual al Republicii Moldova se străduiește și în mare parte reușește să promoveze reformele la care s-a angajat în parcursul european al țării”, a continuat politicianul.

VIDEO aici