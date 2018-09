Liderul PAS, Maia Sandu, este luată în furci de internauţi, după ce a cerut din nou bani de la cetăţeni, pentru acţiunile electorale ale formaţiunii. Într-un clip difuzat pe Facebook, Maia Sandu spune că oamenii pot să doneze câte 100, 200 sau 300 de lei şi că orice sumă este binevenită.



Utilizatorii de reţele sociale nu sunt, însă, deloc încântaţi de solicitarea liderului PAS. Aceştia îi recomandă să muncească, nu să cerşească bani de la oameni.



“Cum puteți să cereți de la oameni să doneze bani, duceți-vă mai bine și lucrați nu căutați donatii”, a scris internautul Negara Vasea.

De aceeaşi părere este şi Aurel David Corcimaru: “Doamnă Sandu, nu vă este rușine să nu munciți nicăieri de vreo 3-4 ani de zile și să cereți bani de la poporul sărac ?”



La fel de sceptic este şi Marin Vasilache: “Tare mi-i frică să nu o păţim cu Maia cum am paţit-o cu Filat. Atâta l-am susţinut şi atâtea am aşteptat de la el şi partidul său, dar PLDM-ul se apucase de furat de mama focului”. “Câtă nesimțire, să ceri așa sume de bani de la cetățeni, pentru interesele sale politice, nu-i suficient cât ne-a furat PLDM-ul, cât a fost la guvernare?”, își exprimă indignarea şi Alexei Gheorghivici.



“Încă o metoda de îmbogățire a smecherilor pe seama fraierilor. Nu mai exista scrupule și rușine în tara asta”, scrie şi Licu Pavelea.



Gheorghe Pană îi sugerează Maiei Sandu să ceară bani de la oligarhii Țopa. ”Doamna Maia Sandu, sincer, mie mi-i tot una. Eu nu țin nici cu PL, PLDM, etc sau cine mai este acolo, nici cu partidul dumneavoastră. Dar de ce nu luați de la Andrei Năstase, de la oamenii de la Jurnal TV, de la frații Țopa sau cine e director la Jurnal?”.



Un alt internaut, Oleg Spînu, îi reproșează liderului PAS că nu a făcut nimic pentru țară, cât a fost la guvernare și îi cere să plece.



”Maia, tu în ce guvern ai fost, încă n-ai uitat? Părerea mea este că trebuie cât mai repede să pleci din țara asta. Nu ți-i rușine. Voi v-ați murdărit cu totul”, scrie cetățeanul indignat.