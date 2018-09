La ce oră trebuie să iei micul dejun ca să slăbești

Ora mesei are un impact major asupra organismului, astfel că dacă vrei să slăbești, pe lângă modificarea regimului alimentar, ar trebui să iei în considerare și modificarea programului tău zilnic, arată o nouă cercetare.



Potrivit unui studiu realizat pe parcursul a zece săptămâni, ora la care mănânci ar putea fi cheia reducerii grăsimii corporale, susțin specialiștii.



Participanții au fost împărțiți în două grupuri: cel de control, în care participanții au mâncat așa cum ar face-o în mod obișnuit. Cei din al doilea grup au fost rugați să ia micul dejun cu 90 de minute mai târziu decât o faceau de obicei și cina cu 90 de minute mai devreme. Niciunul dintre ei nu a urmat un regim, iar fiecare participant a ținut un jurnal pe tot parcursul experimentului.



Rezultatele au arătat că cei care au mâncat la o anumită oră au pierdut de două ori mai multă grăsime corporală decât ceilalți. Totodată, participanții care au respectat intervalul orar au declarat că și-au pierdut apetitul și au redus gustările.



Pe de altă parte, aceștia au susținut că le-ar fi greu să respecte mereu aceste intervale orare.



"Deși studiul este unul mic, ne-a oferit informații prețioase cu privire la impactul pe care ora la care mâncăm îl are asupra organismului", a explicat autorul studiului dr. Jonathan Johnston.



Pe același principiu se bazează și dieta 5:2, care face furori în întreaga lume, intitulată și fasting diet sau dieta pe bază de post. Dieta 5:2 nu prezintă niciun risc și nu este o cură de slăbire în sensul tradițional. Nu doar că te ajută să scapi de kilogramele în plus, ci și reduce riscul de a dezvolta anumite afecțiuni.



Așadar, la această dietă nu ai niciun fel de restricție. Poți mânca ce vrei, însă doar 5 zile din 7, pe principiul cinci zile festin, două zile de chin.