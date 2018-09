doc | Mai mulți bani la buget și progres în domeniul antifraudă. Cu ce se laudă și ce mai are de făcut Serviciul Vamal?

Încasări la bugetul de stat, activitate antifraudă, facilitarea comerțului, dezvoltarea infrastructurii sau cooperarea internațională sunt doar unele dintre domeniile unde autoritatea vamală continuă să înregistreze progrese de la an la an. Cu ocazia celei de-a 27-a aniversări, Serviciul Vamal a publicat o sinteză a celor mai importante realizări ale anului curent.



Datele statistice arată că instituția menține tendința de creștere a veniturilor virate la buget. În primele opt luni ale acestui an, Vama a adus la bugetul de stat 13 mlrd 532 mln de lei, cu 674 de milioane de lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut.



Indicatorii de progres sunt în creștere și pentru domeniul antifraudă. A sporit atât rata de depistare a fraudelor vamale, cât și valoarea mărfurilor reținute. Iar acest lucru reduce nu doar eventualele riscuri de prejudiciere a bugetului de stat, dar asigură și o concurență loială pentru agenții economici de bună-credință, se arată într-un comunicat emis de Serviciul Vamal.



Tot pentru a veni în susținerea mediului de afaceri, instituția dezvoltă și implementează noi instrumente de facilitare a comerțului. Este intensificată, de asemenea, și comunicarea cu reprezentanții businessului pentru a identifica noi modalități de stimulare a comerțului extern și de atragere a investițiilor.



Totuși, creșterea schimburilor comerciale impune și necesitatea îmbunătățirii coridoarelor comerciale. Din acest motiv, instituția se află în proces de implementare a mai multor proiecte de modernizare a infrastructurii posturilor vamale. Extinderea acestora va contribui la fluidizarea traficului de mărfuri și călători, precum și va spori calitatea serviciilor prestate, cu menținerea concomitentă a tuturor rigorilor de control.



„Și pentru că succesul oricărei reforme depinde în mod direct de factorul uman, o atenție deosebită îi este acordată și componentei de instruire a funcționarilor vamali pentru a le crește nivelul de pregătire profesională.



De rând cu aceste demersuri, integritatea este o altă cerință care le este impusă absolut tuturor angajaților, fără excepție”, se mai menționează în comunicat.



Autoritatea vamală a Republicii Moldova a fost fondată la 4 septembrie 1991, atunci când a intrat în vigoare Decretul Preşedintelui nr.189 din 03.09.91 cu privire la subordonarea instituţiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova.

