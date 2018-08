Șor a sărit în apărarea bătrânilor. Ultimatum pentru liderii PAS și DA

Președintele Partidului ȘOR, primarul de Orhei Ilan Șor le-a înaintat un ultimatum liderul PAS și PPDA, Maia Sandu și, respectiv, Andrei Năstase, în care le cere ca în decurs de trei zile să-și ceară scuze de la bătrânii pe care i-au jignit, dar și să stopeze presiunile asupra justiției, prin care încearcă s-o determine să-l aresteze.



Într-un live pe contul său de Facebook, Ilan Șor îi numește „sălbatici” pe adepții celor două partide care duminică au agresat persoane în vârstă, dar și oficiali europeni. Totodată, el le cere celor doi politicieni să înceteze presiunile asupra justiției prin care încearcă să determine arestarea lui Ian Șor, pentru a pune capăt proiectelor sociale ale acestuia.



„Cer de la voi, ca în decurs de trei zile, să vă cereți scuze în fața bunicuțelor pe care le-au jignit sălbaticii voștri. De asemenea, cer să încetați presiunile asupra justiției. În caz contrar, vă promit mitinguri la care nici nu vă așteptați și care vor fi absolut neconfortabile pentru voi. Și atunci veți fi nevoiți să vă cereți scuze”, a declarat Ilan Șor.



În același timp, Ilan Șor se referă la comentariile răutăcioase referitoare la faptul că a oferit mâncare manifestanților de duminică. El consideră că așa este corect și promite că va avea grijă de oameni și în continuare.



„Eu, spre deosebire de voi, nu sunt o vită. Sunt om și consider că dacă oamenii au petrecut o bucată de zi pe drum, ei trebuie hrăniți. Și, spre deosebire de voi, eu am grijă de oameni și voi avea în continuare”, a promis primarul de Orhei.



Amintim că duminică manifestanți violenți ai PAS și PPDA au agresat cetățeni pașnici, care protestau la un miting în PMAN. Aceștia au aruncat cu apă și cu butelii în susținătorii lui Ilan Șor, inclusiv în oficiali europeni – eurodeputata Barbara Kappel și directorul executiv al Alianței Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, Richard Milson.

Vezi VIDEO aici