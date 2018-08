Ce spun astrele azi, 30 august

Berbec

Este problematica armonizarea propriilor interese cu interesele altor persoane care nu va sunt indiferente. Totusi, se pare ca, pentru a va atinge propriile obiective, s-ar putea sa fiti fortati sa nu mai tineti cont de sentimentele si interesele celorlalti, iar multi dintre competitori s-ar putea sa va inteleaga gresit actiunile. Nici daca veti incerca sa faceti bine cuiva, nu veti iesi asa cum v-ati fi dorit. Ajutand o anumita persoana, s-ar putea interpreta in mod negativ de catre o alta. Este cam derutant, asa ca cel mai bine ar fi sa nu tineti foarte mult cont de ceea ce spun altii si sa incercati sa va urmati propriile instincte. Daca voi sunteti convinsi ca ceea ce faceti este bine, atunci nu ezitati sa actionati!



Taur

Este o zi extrem de propice pentru a va face noi prieteni si este posibil ca acum sa stabiliti relatii cu un puternic impact asupra vietii voastre viitoare. Este drept ca trebuie sa tineti cont de formalitati si reguli de socializare, mai ales ca prima impresie, insa, cu timpul, acolo unde interesele si obiectivele de viitor se dovedesc a fi similare, acestea vor disparea de la sine si atmosfera va deveni mult mai destinsa in mod spontan, iar comunicarea mai interesanta si mai eficienta. Daca prietenii sau apropiatii va solicita ajutorul, fiti pregatiti sa va implicati. Abilitatea de a face respectiva persoana sa se simta importanta in viata voastra s-ar putea sa cantareasca greu intr-un eveniment viitor.



Gemeni

Poate ca astazi nu va fi nevoie sa va afisati talentele si abilitatile la scena deschisa, in vazul lumii. Poate ca veti fi chemati sa recunoasteti si sa apreciati la justa valoare virtutile si calitatile altcuiva. Manifestati-va cu diplomatie si exprimati-va ponderat la adresa persoanei respective, chiar daca nu reusiti sa scapati de o anumita doza de invidie, mai ales daca sunteti obisnuiti sa fiti in centrul atentiei. Nici o grija! Va veni si vremea voastra! Pentru moment, trebuie sa intrati in joc si sa nu actionati impulsiv, deoarece ati putea avea probleme mai tarziu, mai ales prin prisma modului in care v-ar putea percepe cei din jur.



Rac

Este o zi in care veti avea parte de o dispozitie schimbatoare, care va va afecta propria stare de spirit, dar si pe cea a celor cu care veti intra in contact; multi vor fi debusolati, mai ales ca sunteti cunoscuti ca persoane stabile psihic, care nu se dezechilibreaza asa usor. Vor fi chiar persoane care vor considera ca afisati un comportament fals, desi climatul astral este cel care va tulbura cu-adevarat evolutiile pentru ziua de astazi. In plan profesional, veti avea dificultati in a va intelege asa cum trebuie cu partenerii de lucru. Ori voi nu va exprimati cum trebuie, ori ei nu sunt suficient de concentrati ca sa va inteleaga. Cert este ca sunt doua lungimi de unda diferite, care fac colaborarea deosebit de greoaie.



Leu

Daca va manifestati activi si va pastrati flexibilitatea, ati putea avea parte de o zi destul de reusita. Este bine sa va sustineti si sa va promovati propriile idei, dar si sa fiti receptivi la ideile celorlalte persoane implicate. Rigiditatea nu doar ca va atrage resentimentele celorlalti, dar va poate si margini orizontul, astfel incat exista pericolul sa scapati din vedere chestiuni importante. Nu va ignorati sanatatea! Daca simtiti ca ceva nu este in regula, nu ezitati sa va adresati unui specialist, pentru ca, in cazul in care exista vreo afectiune care va afecteaza starea de sanatatea, aceasta sa nu se acutizeze. In relatiile personale, incercati sa fiti flexibili si sa-i ascultati, cu atentie, pe interlocutori.



Fecioara

O comunicare activa si un simt al umorului exploatat la maximum pot face dintr-o zi banala, o zi reusita. Daca va atingeti scopul, beneficiile pot fi insemnate. Puteti castiga mult in materie de prieteni si relatii profesionale care pot aduce profit in viitor, indiferent ce masura de cuantificare ati folosi. Nu tratati nimic cu superficialitate, pentru ca s-ar putea sa va para rau mai tarziu. Familia va solicita, de asemenea, prezenta. Folositi-va de buna dispozitie, pentru a pastra o atmosfera destinsa. Daca este insa vorba de chestiuni serioase, este bine sa tratati lucrurile ca atare. Incercati sa luati aminte la semnalele pe care vi le stransmite propriul corp; actionati in consecinta, nu ignorati!



Balanta

Daca veti aborda o atitudine umila si serviabila, fara sa studiati bine persoanele carora va adresati, s-ar putea ca efectul sa fie exact invers; in loc sa obtineti bunavointa si apreciere, s-ar putea sa va alegeti doar cu o doza substantiala de dispret. Mizati, mai bine, pe creativitate, pe unicitate, pe ceva deosebit care ar putea fi apreciat de cat mai multe persoane. Aceasta este calea pe care ar trebui sa mergeti astazi. S-ar putea sa aveti parte de o intalnire neasteptata, insa nu trebuie sa fie neaparat dezagreabila. Chiar daca persoana respectiva nu este tocmai pe placul vostru, rezultatul final al intalnirii depinde si de atitudinea pe care o veti adopta.



Scorpion

Astrele va inspira, va stimuleaza creativitatea, inovatia. Aveti sansa sa demarati sau sa duceti la bun sfarsit proiecte deja incepute, cu mari sanse de succes. Conditia este sa va asumati asa cum trebuie pozitia pe care o aveti in cadrul echipei in care lucrati si, de asemenea, sa respectati si opiniile celor care lucreaza alaturi de dumneavoastra, mai ales daca aveti o pozitie de conducere. Si finantele va solicita astazi! Daca veti alege sa nu dati atentie prea mare la ceea ce cheltuiti, cu siguranta va veti alege cu o gramada de nimicuri, care nu va folosesc in mod deosebit, precum si cu portofelul gol sau aproape gol.



Sagetator

Privind in ansamblu, succesul general al zilei de astazi va fi asigurat de succesul particular al tuturor evenimentelor care vor avea loc, a tuturor problemelor care vor trebui rezolvate. Daca va veti concentra bine pe fiecare lucru in parte pe care-l aveti de solutionat si veti incerca sa dati tot ce aveti mai bun pentru a obtine cat mai mult in final, atunci va puteti astepta la rezultate spectaculoase. Singurul aspect negativ al acestei situatii este ca, la finalul zilei, va veti trezi absolut epuizati din cauza efortului fizic sau al celui intelectual sau al amandurora. Este nevoie, deci, sa va rezervati timp pentru odihna si refacere, pentru ca a doua zi sa o puteti lua de la inceput.



Capricorn

Daca veti accepta sa fiti vioara a doua, nu veti reusi sa faceti nimic remarcabil pe ziua de astazi. Dimpotriva, veti fi cei pe spinarea carora altii se vor afirma. Luati-va, asadar, inima in dinti si faceti tot posibilul pentru a va pune propria persoana in lumina reflectoarelor. Binenteles, daca si considerati ca sunteti suficient de pregatiti pentru a face fata acestui fapt. In viata personala, aveti grija sa dati fiecaruia dintre apropiati posibilitatea de a se exprima, de a-si expune propria opinie cu privirea la situatia sau situatiile care-i privesc. Daca va veti comporta dictatorial, mai tarziu va veti confrunta cu probleme extrem de dificile.



Varsator

Sunteti pregatiti la lasati deoparte conservatorismul si vechile obiceiuri si sa faceti ceva absolut iesit din rutina zilnica, sa va inscrieti intr-o aventura de neuitat. Ei, bine! Se pare ca acesta este momentul potrivit. Puneti-va curajul la bataie si mintea la contributie, caci circumstantele sunt favorabile, iar pericolul de a iesi rau este minim. Apar numeroase oportunitati favorabile in plan profesional, asa ca fiti pe faza pentru a nu le rata; o actiune la momentul potrivit poate aduce mult castig. S-ar putea sa gasiti o modalitate mai simpla de a face bani sau o activitate care sa va poata ajuta sa va completati veniturile.



Pesti

Visati la calatorii in strainatate, va doriti sa vedeti locuri interesante si deosebite. De fapt este o dorinta de a iesi din rutina zilnica, din cotidian, insa dusa la un nivel mai inalt. Daca puteti sa va indepliniti un astfel de deziderat, atunci problema este rezolvata in totalitate. Daca insa nu aveti posibilitatea de a calatori departe de casa, incercati sa organizati ceva prin apropiere, o mica excursie intr-un loc prefarat, care, macar partial, va poate revigora si readuce pe linia de plutire. Nu fortati lucrurile, nici pentru voi, nici pentru apropiati. Daca veti lasa ca totul sa mearga la modul firesc, ar trebui ca planurile pe care vi le-ati facut sa reuseasca fara probleme.