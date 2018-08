Transgaz ar putea primi 46 de milioane de euro de la UE pentru a creşte capacitatea conductei de gaze spre Republica Moldova

Transgaz ar putea primi fonduri europene nerambursabile în valoare de 46 de milioane de euro pentru a creşte capacitatea conductei care va transporta gaze spre Republica Moldova, a declarat, miercuri, Ciprian Alic, directorul Departamentului de Fonduri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul companiei, prezent la o dezbatere pe tema gazelor din Marea Neagră.



"Suntem în faza finală a procedurii de evaluare pe Programul Operaţional Infrastructură Mare pentru proiectul Oneşti - Gherăeşti - Leţcani, 165 de kilometri de conductă şi două staţii de comprimare. Proiectul va beneficia - sper eu, pentru că până acum feed-back-ul este pozitiv, în urma evaluării - de circa 46 de milioane de euro nerambursabili", a spus Alic.



Acest proiect va majora capacitatea interconectorului existent la 1,5 - 2,2 miliarde de metri cubi pe an spre Republica Moldova.



Totodată, referitor la conducta BRUA, menită să transporte gazele din Marea Neagră spre restul Europei, reprezentantul Transgaz a arătat că realizarea acestui proiect nu echivalează cu exportul total al gazelor din ţară, însă, pentru a se prelua gaze din conducta magistrală, este nevoie de întărirea sistemului de distribuţie.



"Am citit în media că se doreşte exportul de gaze româneşti, că dăm gazele străinilor, iar România rămâne fără gaze. Sigur, aici este o problemă legată de sistemul de distribuţie, este o problemă legislativă care am văzut că se rezolvă, este un program prin care unităţile administrativ-teritoriale pot să se racordeze la sistemele de distribuţie şi la sistemul naţional de transport. Tuzla-Podişor-BRUA, deci întregul coridor sudic nu este o autostradă fără descărcări", a susţinut Alic.



El a amintit că Transgaz are un plan de investiţii de 1,6 miliarde de euro pentru următorii 10 ani.



Transgaz a început lucrările de montaj la primele conducte propriu-zise din proiectul BRUA, pe şantierul din zona Recaş, judeţul Timiş, a declarat, în urmă cu o săptămână, pentru AGERPRES, directorul general al companiei, Ion Sterian.



"Primele conducte au ajuns în şantier până în zona Recaş, unde au şi început lucrările de montaj", a precizat Sterian.



Acest proiect a primit o finanţare din partea Comisiei Europene de 179,3 milioane de euro, însemnând 40% din costurile totale.



În martie 2018, Transgaz a cerut o prefinanţare de 13,8 milioane de euro, care a fost încasată în luna mai.



Faza I a proiectului BRUA necesită o investiţie totală de 478,6 milioane de euro, iar termenul estimat de punere în funcţiune şi începere operare este decembrie 2019.