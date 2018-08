MAI cu drag pentru Moldova

La cea de-a 27–a aniversare de la proclamarea Zilei Independenței Republicii Moldova, țara noastră are o altă culoare și alte aspirații spre un viitor mult mai prosper. Acum 27 de ani, adevărații luptători și promotori ai valorilor naționale, prin muncă, dăruire și patriotism au decis să trăiască liber și să susțină dezvoltarea unui stat democratic, unii din ei sacrificându-și viețile, fapt pentru care le mulțumim și le suntem recunoscători.



Aceste sărbători naționale, "Ziua Independenței" și sărbătoarea "Limba noastră" sunt speciale pentru fiecare din noi, cetățenii acestui popor care vorbim în limba pe care ne-au lăsat-o strămoşii noștri, demonstrând lumii întregi că ţara noastră are istorie, are tradiții și cultură, are viitor.



Ministerul Afacerilor Interne a felicitat cetățenii, țara prin poezia- Moldova Mea