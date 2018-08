Ce spun astrele azi, 27 august

Berbec

Incercati sa gasiti tipuri de activitati la care nu v-ati fi gandit initial sau care ar putea prezenta o provocare pentru voi. De exemplu, ati putea invata o noua limba sau sa practicati un tip de sport care va atrage. Acest lucru va va scoate din rutina si ar putea sa va ajute foarte mult sanatatea mentala, de care nu ati avut timp sa va ocupati in ultima vreme – sau careia nu i-ati acordat atentie in general. Veti reusi sa comunicati foarte bine cu colegii de la locul de munca si cu clientii, ceea ce va va convinge de faptul ca ati facut o alegere foarte buna pentru cariera voastra. Productivitatea voastra va fi stimulata, intr-un astfel de context.



Taur

Sunteti alaturi de cei dragi atunci cand au problema, insa s-ar putea ca in curand sa vedeti cine va va trata cu la fel de multa atentie. Astrele anunta o zi plina de romantism! Daca aveti un partener, s-ar putea ca acesta sa va faca un cadou sau o propunere care va va bucura. Daca nu sunteti intr-o relatie... este foarte posibil ca acest lucru sa se schimbe in curand! Spre seara, s-ar putea sa aveti probleme cu durerile de cap, asa ca incercati sa nu va programati prea multe lucruri; ar trebui sa va odihniti si sa evitati locurile galagioase si aglomerate, iar maine dimineata va veti simti ca noi!



Gemeni

Desi ati avut mai multe zile la dispozitie pentru a lua o decizie importanta, nu ati reusit sa ajungeti inca la o concluzie. Este timpul sa cereti o a doua parere; incercati sa vorbiti deschis despre problema voastra cu cineva care va poate da o solutie dintr-o perspectiva cat mai obiectiva. Veti reusi sa ajungeti la un compromis in relatia voastra, insa acest lucru s-ar putea sa nu va multumeasca pe deplin. In loc sa evitati mereu conflictele, incercati sa fiti sinceri cu partenerul si sa lucrati impreuna la ceea ce nu functioneaza in relatia voastra. Desi este bine sa fiti atenti cu bugetul vostru, meritati un rasfat din cand in cand.



Rac

Astazi va veti dori sa stati departe de oameni si sa va concentrati asupra propriilor probleme si responsabilitati, asupra propriilor dorinte si necesitati. Iar daca cineva indrazneste sa va calce pe nervi sau sa insiste asupra unui lucru, se prea poate sa rabufniti imediat! Incercati sa va ocupati de lucrurile ce nu necesita prezenta celorlalti, iar pe seara ati putea sa practicati un hobby sau anumite exercitii care ajuta la relaxare si la eliminarea tensiunii din corp, pentru a va regasi linistea. S-ar putea sa va supere durerile de dinti, asa ca evitati alimentele si bauturile foarte calde sau foarte reci. Banii nu sunt o problema pentru voi in aceasta perioada.



Leu

Daca relatia voastra sentimentala a devenit plictisitoare si nu mai simtiti aceeasi flacara ca la inceput, s-ar putea ca voi si partenerul sa fi intrat intr-o rutina care va afecteaza profund dinamica de cuplu. Ar trebui sa propuneti o calatorie sau chiar doar o intalnire intr-un loc in care nu ati mers niciodata, iar acest lucru s-ar putea sa puna din nou lucrurile in miscare. Incercati sa stati cat mai departe de barfa si conflicte in grupul de prieteni, deoarece acestea ar putea sa va dea batai de cap de care va puteti lipsi. Evitati orice fel de produs alcoolic in aceasta perioada, pentru ca ficatul vostru sa nu aiba de suferit; este unul dn organele sensibile, care ar putea sa va faca probleme.



Fecioara

Ar trebui sa depuneti mai mult efort pentru sanatatea voastra si sa nu lasati aceste lucruri in voia sortii, mai ales daca stiti ca ati putea fi susceptibili de anumite afectiuni. Foarte multe probleme ar putea fi rezolvate cu gesturi micute. Nu puteti dormi? Evitati cofeina, in special dupa-amiaza! Aveti dureri de stomac? Folositi condimente usoare si evitati sa mancati foarte tarziu. Exista nenumarate lucruri pe care le puteti practica pentru a va face viata mai usoara. S-ar putea sa luati sub aripa voastra pe cineva la locul de munca, iar acest lucru va fi apreciat si chiar admirat de catre colegi. Incercati sa fiti cat mai rabdatori cu noii angajati.



Balanta

Astazi veti avea un apetit greu de controlat, insa incercati sa gustati din fiecare lucru cu masura! Altfel, riscati sa aveti probleme de stomac sau va simtiti greoi pentru tot restul zilei. Veti reusi sa impresionati persoana potrivita, ceea ce ar putea duce la un flirt sau chiar inceputul unei relatii frumoase, cu perspective de viitor. Veti fi plini de sarm si la locul de munca si s-ar putea chiar sa obtineti unele rezultate spectaculoase, la care nu va asteptati! Nu va faceti griji mereu pentru copiii vostri, deoarece acestia sunt mai descurcareti decat credeti! Mai mult, experienta este una din cele mai bune modalitati de a invata lucruri noi.



Scorpion

Incercati sa tratati riscul reprezentat de expunerea necontrolata la razele de soare cu mai multa seriozitate. Daca ati suferit arsuri de curand, incercati sa le tratati imediat; de asemenea, ar trebui sa luati toti pasii pentru a evita repetarea unei astfel de situatii. Bugetul vostru a trecut printr-o modificare de curand, cum ar fi o marire de salariu sau dobandirea unei vechi datorii, asa ca va permiteti sa va rasfatati putin – sau sa le faceti o surpriza celor dragi. Veti reusi sa terminati responsabilitatile de la locul de munca cu succes, insa nu uitati sa verificati fiecare lucru cu multa atentie pentru a evita surprizele neplacute.



Sagetator

Veti avea parte de o zi agitata, in special la locul de munca, iar acest lucru va poate epuiza realmente. Incercati sa tratati problemele cu mai putina seriozitate si sa prioritizati responsabilitatile cu adevarat urgente; este important sa va organizati. Astfel, s-ar putea sa va dati seama ca situatia nu este chiar atat de grava! Va veti bucura de momente frumoase alaturi de cei dragi, insa doar daca va tineti de promisiunea de a petrece mai mult timp impreuna seara. Bugetul vostru pare sa aiba de suferit in ultima vreme, asa ca ar trebui sa analizati cu mai multa atentie cheltuielile pe care le faceti si sa luati masuri cat mai repede.



Capricorn

Astazi va veti bucura de multa inspiratie si s-ar putea chiar sa reusiti sa puneti in aplicare unele idei. Incercati sa fiti mai intelegatori cu propria persoana, in special la locul de munca. Greselile sunt o modalitate de a invata si, cel mai important, sunt un lucru pe care toti cei din jur il fac din cand in cand; perfectiunea nu exista. Ar trebui sa fiti mai moderati atunci cand vine vorba de anumite alimente, in special dulciurile. Pe langa faptul ca nu sunt nutritive, acestea va pot afecta sanatatea dintilor sau a sistemului digestiv. Incercati sa va implicati si partenerul in planurile de viitor, chiar daca doar il informati de intentiile voastre.



Varsator

Veti reusi sa va apropiati de un prieten prin faptul ca sunteti dispusi sa il ajutati atunci cand toata lumea din jur este preocupata de propriile probleme. S-ar putea sa aveti probleme la locul de munca; se anunta tensiune intre voi si cativa colegi, insa acest lucru ar putea fi rezolvat printr-un compromis, daca veti fi dispusi sa-l faceti. Ar trebui sa optati mai des pentru activitati ce deviaza de la rutina, cum ar fi o vizita la un muzeu sau la teatru. Evitati sa ignorati nevoile cu adevarat importante pentru a le indeplini copiiilor fiecare dorinta! Este important ca acestia sa inteleaga atunci cand unele cerinte sunt imposibile.



Pesti

Ar trebui sa va asteptati la noi provocari la locul de munca. Acestea ar putea duce la ore in plus petrecute la birou si renuntarea la anumite activitati din timpul liber, insa perioada aceasta nu va dura foarte mult. La sfarsit, veti putea sa va laudati cu un lucru foarte bine facut si chiar cu rezultate deosebite. Incercati insa sa nu va ignorati complet sanatatea! Va trebui sa va asigurati ca mancati fiecare masa si ca dormiti bine noaptea. S-ar putea ca relatia cu partenerul sa fi atins un punct in care trebuie sa va decideti daca mergeti mai departe sau renuntati. Acest lucru poate fi rezolvat doar daca aveti o discutie sincera cu cealalta persoana.