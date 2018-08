Nastase acuză vecinii că-l sprijină pe Plahotniuc. A reproșat României, acum atacă Ucraina

După ce a acuzat România că îl sprijină pe Vlad Plahotniuc, Andrei Năstase adresează acuzații asemănătoare și președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko.



Liderul Platformei DA i-a transmis o scrisoare deschisă președintelui Ucrainei în care îi vorbește despre reținerea la frontieră a activistului DA Ruslan Verbițchi în mașina căruia au fost găsite 60 de cartușe pentru un ”kalashnikov”.



„Aparent, serviciile speciale moldovenești, sub controlul regimului agonizant, au decis din nou să folosească în scopurile lor asistența unor structuri individuale din Ucraina. În această dimineață (n.r. 22 august) , la intrarea în Ucraina, unul dintre activiștii noștri a fost reținut, la el s-ar fi găsit 60 de cartușe pentru pistol-mitralieră ”kalashnikov”. Domnule președinte, această acțiune nu numai că aruncă o umbră asupra reputației dvs., în condițiile în care mulți experți și ziariști continuă să sublinieze că Dvs. vă conformați cererilor lui Pahotniuc la primul apel. Acest truc ridicol face ca întreaga Ucraina să fie ridicolă. Nimeni nu poate explica rațional necesitatea de a importa, în țara în care este un conflict activ și o mulțime de armament, 60 de cartușe din Moldova”, a scris Năstase.



Liderul DA mai spune că speră că incidentul de la vamă a avut loc fără participarea conștientă a agențiilor de aplicare a legii din Ucraina, iar agențiilor de informații vor înțelege rapid esența acestei provocări a colegilor din Moldova, „dintre care unii execută ordine penale”, spune Năstase.



Năstase a precizat că asta nu ar fi prima dată când structurile din Ucraina l-ar fi ajutat pe Plahotniuc. El a menționat că aceasta este a doua scrisoare pe care o trimite lui Poroșenko, prima fiind expediată în campania electorală pentru alegerile prezidențiale în 2016.



„La acel moment am fost informat prin telefon de la Odessa despre un presupus caz penal, în care am calitatea de martor. Și asta, în ciuda faptului că nu am avut niciodată afaceri în Ucraina și iar activitatea mea de avocat nu nu a fost niciodată legată de țara dumneavoastră. Trebuie menționat faptul că, după acest apel, agențiile ucrainene de aplicare a legii nu au mai întreprins alte acțiuni. Nu știu care a fost cauza – scrisoarea deschisă adresată președintelui Ucrainei sau faptul că mi-am retras candidatura în beneficiul unui alt candidat proeuropean”, mai scrie Năstase.



Liderul DA i-a vorbit președintelui Ucrainean și despre protestul de duminică, invalidarea alegerilor din Chișinău și l-a asigurat de prietenia sa pentru Ucraina. În același timp, în scrisoarea postată pe pagina sa se menționează că aceasta urmează a fi expediată instituțiilor diplomatice acreditate în țară și instituțiilor internaționale în drepturile omului.



Amintim că, în dimineața zilei de 22 august, activistul DA a fost reținut Ruslan Verbițchi în punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe. În mașina bărbatului au fost depistate 60 de cartușe fără acte. Verbițchi susține că totul este o înscenare și o capcană organizată de autoritățile de la Chișinău.