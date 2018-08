PAS confirmă că plecările liderilor partidului la Bruxelles au fost finanțate de ONG-ul Ludmilei Kozlowska

Partidul Acțiune și Solidaritate a fost nevoit să recunoască faptul că plecările liderilor formațiunii la Bruxelles au fost finanțate de către Fundația ”Open Dialog”, condus de Ludmila Kozlowska, expulzată recent din UE pentru legături cu serviciile speciale din Rusia.



Deschide.md scrie că ”Zeppelin Investigation” i-a întrebat dimineață pe liderii opoziției, Maia Sandu și Andrei Năstase, dacă au călătorit prin UE pe banii Fundației ”Open Dialog”, după ce zilele trecute a publicat dovezi că persoane precum Ana Ursachi, Alexei Tulbure, Alexandru Machedon și membrii familiei lui Veaceslav Platon au fost prin UE pe banii ONG-ului Open Dialog.



„Întrebare pentru Maia și Andrei: În 2017, Fundația "Open Dialog" v-a achitat deplasările la Bruxelles sau nu?”, scriau dimineață cei de la Zeppelin pe pagina lor de Facebook.



Peste câteva ore, Partidul Acțiune și Solidaritate a venit cu un răspuns pe pagina de Facebook, în care recunoaște indirect că biletul Maiei Sandu la conferința „Moldova at the crossroads” de la Bruxelles a fost achitat de fundația Ludmilei Kozlowska.



„Dacă achitarea unui bilet pentru a participa la o conferință internațională, așa cum se procedează în cazul evenimentelor internaționale, este o crimă, iar schemele de milioane ale PD-ului și PSRM-ului - NU, atunci putem afirma cu certitudine că am ajuns în lumea lui Orwell, într-o dictatură tot mai pronunțată”, scriu cei de la PAS pe Facebook.