Scrisoarea veteranilor către premier: „Noi vom rămâne o parte constructivă a societății și vom susține eforturile Guvernului pentru consolidarea statului, păcii civice și apărarea valorilor naționale”

Șase asociații obștești ale veteranilor de război pentru independența R. Moldova au transmis o scrisoare deschisă premierului Pavel Filip, prin care roagă Guvernul să continue cu fermitate acțiunile „de înveșnicire a memoriei Eroilor Independenței în monumente, literatură și artă, dar și, cel mai important, în educația patriotică a tinerei generații”.



În cadrul unui briefing de presă la IPN, Victor Sprincean, care a vorbit în numele veteranilor celor șase organizații, a spus că apreciază deschiderea Guvernului pentru soluționarea problemelor de protecție socială, dar și acțiunile de restabilire a încrederii veteranilor în instituțiile statului. Veteranul a cerut desemnarea a mai multor consilieri pe problemele veteranilor în unele ministere, precum și stabilirea platformelor de comunicare a veteranilor cu mai multe agenții guvernamentale.



„Comunicarea sinceră și deschiderea manifestată de Guvern a permis identificarea celor mai stringente probleme, dar și găsirea soluțiilor necesare”, se arată în scrisoare. Veteranii au apreciat asigurarea dreptului la privatizarea gratuită a spațiului locativ, stabilirea indemnizației nominale lunare de 500 de lei, majorarea pensiei invalizilor de război, restabilirea dreptului tuturor veteranilor de război la bilete de tratament sanatorial, începând cu 2 august 2017 etc.



Victor Sprincean a menționat că veteranii au primit și vor primi ajutor și prin facilitățile conexe adresate tuturor cetățenilor țării, cum ar fi: micșorarea prețului la medicamente, a tarifului la gazele naturale și energie electrică. Ei consideră că pe aceeași listă se înscrie reforma sistemului de pensii și recalcularea acesteia în favoarea cetățeanului, implementarea proiectului „Drumuri bune pentru Moldova”, a proiectului „Prima Casă”, reforma fiscală care le asigură un venit mai mare familiilor etc.



„Noi vom rămâne o parte constructivă a societății și vom susține eforturile Guvernului pentru consolidarea statului, păcii civice și apărarea valorilor naționale”, menționează veteranii. Ei se declară convinși că programul de activitate al Guvernului, care are la bază Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, va duce în continuare Moldova spre dezvoltare, modernizare și standarde de viață demne pentru veteranii de război.



Scrisoarea a fost semnată de: Uniunea Veteranilor „Sfântul Gheorghe”, Asociația Federația Veteranilor și Rezerviștilor Structurilor de Forță, Asociația „Credință Patriei”, Asociația Obștească Uniunea Veteranilor din Afganistan, Asociația Obștească Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova și Mișcarea Refugiaților Transnistreni.