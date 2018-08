Ce spun astrele azi, 22 august

Berbec

Se pare ca astazi nu veti fi deloc stapani pe situatii, ci va trebui sa va adaptati acestora. Daca nu va veti lasa prada impusurilor si veti sti cum sa speculati imprejurarile, veti avea chiar mai mult de castigat. Totul este sa fiti suficient de lucizi incat sa va pastrati cumpatul, chiar daca multe dintre evenimentele in desfasurare va provoaca o stare de spirit nu foarte confortabila. Trebuie sa va puneti puternic la bataie taria de caracter. Aparitia unor posibile situatii conflictuale poate avea efect negativ asupra starii voastre de spirit; trebuie sa va impuneti ferm punctul de vedere si sa nu va lasati daramati de fiecare maruntis.



Taur

Ar fi bine ca astazi sa va analizati cu foarte mare obiectivitate punctele slabe si sa lucrati cu mai multa consecventa la atenuarea lor. Daca nu veti fi voi constienti de aceste minusuri, s-ar putea ca altii sa le speculeze si sa vi le puna in evidenta in fata unor persoane care ar trebui sa va vada intr-o lumina cat mai buna. Nu lasati adversarii sa profite, din ignoranta sau dintr-o inexacta apreciere a capacitatii acestora! Astrele evidentiaza o zi a schimbarilor, insa depinde de voi daca aceste schimbari vor fi de natura pozitiva sau negativa; trebuie sa va pastrati pozitivi si realisti si sa fructificati imrejurarile favorabile care va sunt oferite.



Gemeni

Mai multe sarcini nefinalizate va pot da mari batai de cap pe parcursul zilei. Mai ales ca, in cazul unora dintre ele, nici solutiile nu se intrevad a fi prea aproape. Atentia, concentrata doar pe aceste lucruri, nu va mai putea fi indreptata si spre alte chestiuni, care v-ar putea asigura progresul. In aceste conditii, starea de nervozitate s-ar putea sa creasca spre finalul zilei. Nu lasati insa ca problemele profesionale sa va influenteze relatia cu membrii familiei. Ar putea sa apara noi complicatii, de care chiar nu aveti nevoie. Situatia financiara s-ar putea imbunatati considerabil, daca veti alege sa fiti cumpatati in achizitii si prudenti in investitii.



Rac

Nu veti avea o zi deloc usoara astazi, iar acest lucru va fi vizibil inca de la primele ore. Este posibil chiar sa fiti chemati a rezolva o multime de chestiuni destul de sensibile, ceea ce va va solicita foarte mult atentia. Uneori, stresul poate fi foarte mare, pentru ca, de solutiile oferite de voi vor depinde evolutii viitoare, care va vor afecta in mod direct; presiunea asupra voastrava fi consistenta, atat fizic, cat si psihic. In acest conditii, este posibil ca seara sa va gaseasca absolut epuizati, fara puterea de a va apleca atentia si asupra problemelor familiei. Faceti apel la intelegerea apropiatilor si gasiti o modalitate eficienta de a va recupera fortele.



Leu

Nu este un moment bun in care sa puneti in prim plan idealismul, visele utopice, fanteziile. Nu trebuie sa va relaxati peste masura, asteptand ca lucrurile sa se rezolve de la sine, intr-o maniera perfecta; nimic nu este perfect pe lumea asta, stiti bine. Atunci de ce sa va amagiti, mai ales ca nu sunteti genul care face asta, in mod obisnuit? Trebuie sa va treziti rapid la realitate, pentru ca ati putea inregistra pierderi semnificative, in foarte multe directii. Aplecati-va cu mai multa atentie asupra problemelor membrilor familiei, mai ales daca veti fi solicitati in acest sens. Chestiunile domestice sunt un "must", nu aveti de ales intre a le rezolva sau nu.



Fecioara

Este o zi in care multe lucruri nu sunt ceea ce par, in care aparentele va pot foarte usor induce in eroare. S-ar putea sa va treziti implicati in situatii extrem de incurcate si care va vor provoca o stare de incordare extrema. Ba chiar ati putea observa ca unele persoane la care nu v-ati fi asteptat, incep sa actioneze pe ocolite, pe la spatele vostru. Binenteles ca va fi o situatie deloc confortabila. Aveti nevoie sa va distantati putin de evenimente si, pe cat posibil, sa nu dati loc la barfe. Fiti prudenti in interrelationare; nu este cazul sa va deschideti sufletul primei persoane care va iese in cale. Invatati sa tatonati terenul si sa cunoasteti oamenii, mai intai.



Balanta

Foarte mult criticism la adresa celor din jur va poate aduce prejudicii destul de considerabile; nu credeti ca si voi aveti propriile neajunsuri, care pot sa-i deranjeze pe cei din jur? In aceste conditii, ar fi bine sa va mai abtineti in a va exprima parerea, mai ales daca aspiratiile pe care le aveti depind de anumite persoane si anumite imprejurari. Mai ales in viata profesionala, este bine sa lasati loc de “buna ziua!”, pentru ca niciodata nu stiti cand ati putea avea nevoie de un sprijin in anumite intreprinderi. Indiferent cat de stresati sunteti sau cu ce probleme va confruntati, reactiile impulsive nu vor fi justificate, nici in plan profesional, nici in plan personal.



Scorpion

S-ar putea sa experimentati o serie de dezamagiri astazi, mai ales daca unele initiative personale carora le-ati dedicat mult timp si munca, nu vor da rezultatele pe care le asteptati. Nu este cazul sa disperati. Nu toate zilele pot fi de succes, chiar daca asa v-ati imaginat. Mai asteptati putin pentru a vedea cum decurg lucrurile. S-ar putea ca, in final, in unele cazuri, sa reusiti mai mult decat v-ati fi asteptat. In timp, treburile se mai aseaza, iar evolutiile pot fi surprinzatoare. In plan familial, mai multa rabdare, mai multa disponibilitate fata de cei ce va solicita prezenta poate fi elementul cheie pentru dezvoltarea unor relatii de succes.



Sagetator

Astazi ar fi mai bine sa fiti doar observator si nu participant la ceea ce se petrece. Mai ales daca anumite situatii se complica mult prea mult pentru a iesi cu bine din ele, in cazul in care ati alege sa va implicati. Pastrati-va obiectivitatea si faceti alegeri cu realism, fara a va lasa influentati de sentimentalisme. Uneori e mai intelept sa stati deoparte si sa nu va amestecati prea mult in chestiuni delicate. in plan personal, situatia se prezinta exact invers; va trebui sa interveniti, mai ales daca situatiile sunt delicate. De asemenea, este nevoie sa fiti cat se poate de diplomati si intelegatori, daca doriti ca demersurile voastre sa aiba succes.



Capricorn

Veti fi antrenati in multe activitati pe parcursul zilei, insa toate vor fi guvernate de influenta exercitata de cercurile sociale. Unele cerinte din partea acestora ar putea fi destul de dificile, greu de realizat. Si stresul creste, atunci cand vedeti ca nu aveti nici o posibilitate de a va eschiva sau de a va conforma cerintelor. In aceste conditii, trebuie sa mizati foarte mult pe sprijinul apropiatilor, al familiei. Nu incercati sa controlati ceea ce nu poate fi controlat. Ar fi bine sa va limitati doar la a diminua cat mai mult efectele negative. Este o zi in care va fi nevoie de multa organizare din partea voastra, dar si de rabdare, daca vreti sa multumiti, macar in parte.



Varsator

Toata ziua veti fi foarte prinsi in tot felul de chestiuni profesionale ce se cer neaparat rezolvate. Mai rau decat atat, nu pare ca aveti suficienta incredere in cei implicati, pentru a-i lasa singuri sa rezolve problemele. Poate fi o atitutidne gresita, care sa va aduca prejudicii. In primul rand, cei din jur nu vor mai avea nici o tragere de inima sa actioneze din tot sufletul, pentru ca oricum stiu ca nu aveti incredere in ei. Pe de alta parte, va aglomerati foarte mult cu toate aceste treburi, asa incat va veti vedea nevoiti sa neglijati o serie de aspecte importante: propria sanatate, familia, apropiatii, care au nevoie sa le acordati si lor atentie.



Pesti

Circumstantele zilei de astazi nu va vor fi foarte favorabile. Pentru tot ceea ce va doriti sa obtineti, va trebui sa munciti din greu. Aveti grija sa va protejati ideile, pentru ca apar unele persoane ce ar putea fi, usor, etichetate, ca profitoare. Exista un mare risc de a pierde anumite avantaje, daca nu veti sti cui si ce sa destainuiti, legat de planurile voastre profesionale. O mai mare implicare in chestiunile domestice ar putea sa va faca viata personala mult mai usoara; comunicarea cu apropiatii poate stimula evolutii pozitive, de care chiar aveti nevoie, pentru a va creste optimismul si increderea in sine.