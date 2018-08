Statele Unite cer extrădarea hackerului român Guccifer, care a spart conturile de e-mail ale familiei Bush

Statele Unite ale Americii cer extrădarea hakerului român Lehel Marcel Lazăr, zis Guccifer, care a spart conturile de e-mail ale familiei Bush şi ale fostului secretar de stat Hillary Clinton, acesta fiind adus, marţi, la Curtea de Apel Alba Iulia, transmite corespondentul MEDIAFAX.



Reprezentanţii Curţii de Apel Alba Iulia au declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX, că pe rolul instanţei a fost înregistrat dosarul de extrădare a lui Lehel Marcel Lazăr către SUA.



„Guccifer” a fost adus cu o Ambulanţă la Alba Iulia. Judecătorii au decis, marţi, amânarea judecării solicitării de extrădare pentru 28 august, potrivit sursei citate.



“Guccifer” a fost adus sub escortă, în octombrie 2016, din SUA în România.



Hackerul român a fost cel care a dezvăluit că Hillary Clinton a folosit în interes de serviciu un cont personal de e-mail pe durata mandatului de secretar de Stat şi a fost condamnat la 52 de luni de închisoare de către un tribunal din statul american Virginia, conform Washington Post. Marcel Lehel Lazăr, cunoscut sub presudonimul de „Guccifer”, a fost extrădat în Statele Unite în anul 2014 şi a pledat vinovat în luna mai 2016 la acuzaţiile de furt de identitate şi acces neautorizat asupra unor computere.



Odată cu folosirea în interes de serviciu a unui cont personal de email pe durata mandatului de secretar de Stat de către, Hillary Clinton a încălcat reglementările federale privind corespondenţa oficială. Acest lucru a fost dezvăluit pentru prima dată de Macel Lehel Lazăr, condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare de către judecătorul James C. Cacheris din statul Virginia.



Lazăr a recunoscut că a comis atacuri cibernetice asupra aproximativ 100 de americani de-a lungul unei perioade de 14 luni. Atacurile au vizat inclusiv celebrităţi, directori de afaceri şi personaje politice precum Sidney Blumenthal, un consilier cu care Clinton a corespondat folosind contul personal e-mail, confidenţi ai fostului preşedinte George W. Bush şi fostul secretar de stat Colin L. Powell. După ce a avut acces la conturile de email ale victimelor şi a aplicat diferite tactici inclusiv fraudă, furt de identitate şi hărţuire, Lazăr ar fi predat mass-media documentele furate.



În România, hackerul Marcel Lazăr Lehel a fost condamnat, în iunie 2014, la şapte ani de închisoare cu executare, pentru că a spart conturile de e-mail ale lui George Maior, ale Corinei Creţu şi ale unor vedete.



În august 2017, hackerul român Guccifer a sunat, din închisoarea din Arad, la televiziunea americană Fox News pentru a transmite public că nu vrea să fie trimis înapoi în SUA să ispăşească o altă pedeapsă cu închisoarea şi că va cere să termine în România şi sentinţa din America.