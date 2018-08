Dodon: Cei 27 de ani de independență a Moldovei au reprezentat un declin substanțial

Cei 27 de ani de Independență a Republicii Moldova au reprezentat un declin economic, demografic şi teritorial substanțial, a declarat Preşedintele Igor Dodon într-un interviu pentru portalului TRIBUNA.





Dodon consideră că toţi aceşti ani reprezintă o singură etapă „una a căutărilor, a zbuciumului identitar, a erorilor grave, a deciziilor politice infantile”.

„În acești 27 de ani am demonstrat că putem supraviețui ca stat, dar încă nu ne-am determinat în privința unei doctrine naționale, care să ne ghideze pașii înainte, să consolideze toată clasa politică în jurul unei idei comune. Suntem un stat care nu și-a asumat în sens pozitiv trecutul de statalitate moldovenească pe care am avut-o de veacuri, de aceea nu ne-am putut valorifica tot potențialul actual, nu avem încă încredere în propriul destin, ca țară. Această asumare a statalității noastre din trecut și din viitor e o datorie politică și socială pe care sper să o realizăm în anii care vin. Mă consolează însă gândul că greutățile și lecțiile dure prin care am trecut cu toții ne vor permite de acum încolo să evităm multe greșeli și să avem o abordare mai cumpătată și mai profesionistă în multe domenii ale vieții politice și sociale”, a menționat Președintele.

Totodată, el a enumerat care au fost cele mai mari greșeli comise în ultimii 27 de ani.

„Prima este provocarea unui război civil pe Nistru, care a cauzat victime umane, ură și fragmentarea teritorială a țării. A doua mare greșeală a fost renunțarea în mod absolut iresponsabil la patrimoniul economic enorm de bogat pe care l-am moștenit de la RSS Moldovenească. Prima guvernare incompetentă și ultranaționalistă a permis distrugerea uzinelor, fabricilor, colhozurilor, caselor de cultură, a complexelor zootehnice din țară, a livezilor. Au pus pe brânci agricultura, infrastructura sătească, potențialul de producție și export al țării. Încă de atunci, din acea perioadă dezastruoasă, țara nu își poate reveni. A treia mare greșeală este abandonarea de către guvernări și de către așa-numitele elite locale a identității noastre moldovenești. Ei au schimbat-o pe eticheta de români și au creat o confuzie în mintea generațiilor de tineri, iar ca urmare foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt lipsiți de o conștiință națională autentică”, a spus Igor Dodon.

Vorbind despre cele mai mari reușite Șeful statului menționat că „țara a rezistat la apelul sirenelor unioniste, nu a mers pe mâini străine și nu a fost anexată”.

„Nu ne-am pierdut neutralitatea și statalitatea, nu am renunțat la religia creștin-ortodoxă în schimbul unor pseudovalori anti-familie și imorale. Totodată, am reușit să păstrăm un echilibru în relațiile cu vecinii și partenerii noștri externi, am restabilit unele prietenii vechi, am creat altele noi. Ne-am impus ca stat suveran și independent pe harta relațiilor internaționale. După conflictul transnistrean și cel găgăuz, am reușit totuși să restabilim pacea interetnică, să creăm condiții confortabile de coexistență pentru toate etniile din Moldova. Pentru o țară care a trecut prin război, prin crize economice repetate, prin exod al populației și prin dezbinare politică și identitară continuă, consider că încă ne-am ținut bine. Au fost ani grei și sper că izbânzile noastre cele mai importante abia urmează”, a comunicat Igor Dodon.

Întrebat despre obiective ale RM care nu ar trebui sa sufere schimbări, indiferent de cine e la putere, Președintele Igor Dodon a numit statalitatea și identitatea moldovenească, neutralitatea și integritatea teritorială, precum și protejarea valorilor creștine, a instituției familiei, a securității demografice a țării.

Președintele este încrezut că Moldova va rămâne independentă indiferent de orice circumstanțe.

„Am mai spus-o și o repet: unionismul trece, Patria rămâne. Toți cei care „prognozează” dispariția Moldovei nu vor avea prilejul să-i vadă sfârșitul.Ei toți trăiesc cu o iluzie absolut sterilă, în loc să contribuie la propășirea țării și a poporului care le-au dat viață. Dacă vom ști să învățăm din propriile greșeli, viitorul va fi mult mai bun decât prezentul. Știm oare, ca popor, să învățăm din propriile greșeli? Asta-i întrebarea”, a concluzionat Președintele Igor Dodon.