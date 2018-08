Cum să crești un copil mai încrezător în forțele proprii

Încrederea în forțele proprii este unul dintre cele mai de preț daruri pe care un părinte i le poate oferi copilului său. Dacă nu are încredere în el, atunci va fi reticent în a încerca lucruri noi și de a spune da provocărilor de teama de a nu dezamăgi. Iar asta înseamnă că există șanse mai mici să aibă o cariera de succes.



Carl Pickhardt, psiholog şi autorul a 15 cărţi despre creşterea copilului, susţine că „inamicii încrederii în sine sunt descurajarea şi frica“.



Psihologul oferă câteva sfaturi preţioase pe care orice părinte ar trebui să le urmeze pentru a crește un copil sigur pe sine



1. Apreciază efortul depus indiferent de rezultat

Atunci când creşti este mult mai importantă călătoria decât destinaţia. Indiferent că micuţul a dat golul câştigător pentru echipa sa sau a fost stângaci în timpul jocului, ar trebui să îi apreciezi efortul. Acesta nu ar trebui să se simtă niciodată jenat pentru că a încercat. „Atunci când are în vedere atingerea unui obiectiv, faptul că încearcă din greu îi creşte mai mult încrederea de sine decât dacă ar câştiga imediat“, spune psihologul.



2. Încurajează-l să repete cât mai mult pentru a fi cât mai competent

Încurajează-ţi copilul să repete şi să persevereze în ceea ce îl interesează, dar ai grijă să nu pui prea multă presiune asupra lui. Nu încerca să te impui cu privire la activitățile sale. Dacă el vrea să facă parte dintr-o formație rock, lasă-l să facă asta, deși tu crezi că ar fi mai bine să construiască roboți.



3. Lasă-l să îşi rezolve problemele singur

Dacă faci mereu munca grea în locul copilului tău acesta nu îşi va dezvolta niciodată abilităţile şi încrederea necesare pentru a-şi putea rezolva problemele de unul singur. „Ajutorul părintelui poate diminua încrederea în sine a copilului, mai ales dacă este ajutat constant şi nu este lăsat să-şi înfrunte singur problemele“, explică psihologul. Cu alte cuvinte, mai bine copilul tău ia de câteva ori note de 7 sau 8, pentru că a învăţat şi şi-a făcut singur temele, decât să ia mereu 10, mai mult datorită ajutorului părinţilor.



4. Învață-l că nu poate fi prieten cu toată lumea

"Dacă o relație nu merge, vor merge celelalte pentru că sunt capabil de a-mi face prieteni noi", asta este gândirea unui copil care are încredere în el. Este important să știe că nu toată lumea îi iuește și că nu poate fi prieten cu toată lumea, dar că acesta este un lucru normal.



5. Încurajează-i curiozitatea

Câteodată, şirul de întrebări al unui copil poate fi enervant, însă ar trebui încurajat. Paul Harris, profesor la Universitatea Harvard, spunea pentru „The Guardian“ că este benefic pentru dezvoltarea copilului să pună întrebări deoarece realizează că „sunt lucruri pe care nu le ştie, că există lumi ale cunoaşterii pe care încă nu le-a vizitat.“



6. Pune-i la încercare

Arată-i copilului tău că poate realiza obiective mici în vederea îndeplinirii unui obiectiv mai mare - precum a merge pe bicicletă fără ajutorul roţilor ajutătoare. „Părinţii le pot creşte încrederea copiilor prin faptul că le oferă acestora responsabilităţi“, subliniază psihologul.



7. Nu-i critica realizările

Nimic nu îţi descurajează mai tare copilul decât atunci când îi critici eforturile. Este benefic să le oferi un feedback şi anumite sugestii, dar nu le spune niciodată că au făcut o treabă proastă. Dacă copilul tău este speriat de eşec deoarece ştie că tu te vei supăra pe el şi vei fi dezamăgit, este foarte posibil ca acesta să nu încerce lucruri noi. „De cele mai multe ori, critica părinţilor le reduce copiilor încrederea de sine şi motivaţia“, mai spune Pickhardt.



8. Învață-l să vadă eșecul ca pe o oportunitate de a învăța ceva nou

„Atunci când copii învaţă din greşeli reuşesc să îşi îmbunătăţească stima de sine“, spune psihologul. Acest lucru se întâmplă doar atunci când părintele vede greşelile ca pe o oportunitatea de a îi învăţa ceva. Nu fi prea protector cu copilul tău. Permite-i acestuia să greşească din când în când şi învaţă-l cum să procedeze data viitoare. Psihologul spune că părinţii ar trebui să vadă aceste momente ca pe o oportunitate în care să le explice copiilor că nu trebuie să se teamă de eşec.



9. Oferă-i noi experienţe

Pickhardt spune că părinţii au responsabilitatea de „a creşte experienţele de viaţă ale copilului astfel încât acesta să fie încrezător atunci când este pus în situaţii noi.“ Atunci când îţi expui copilul unor noi experienţe, va învăţa că oricât de diferite şi de înspăimântătoare pot părea lucrurile el le poate face faţă.



10. Notele proaste sunt rezultatul lipsei de pregătire, nu a abilității sau a talentului

Copilul tău ia o notă proastă. Cum reacționezi. Un copil care are încredere în el va spune: "Nu am învățat suficient". Nu trebuie să creadă nicidecum despre el că este prost sau nu poate mai mulți. Petrece mai mult timp alături de el și încurajează-l. Spune-i că va lua o notă mai bună dacă va studia mai mult.