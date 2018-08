Ce spun astrele azi, 21 august

Berbec

Va aflati la inceput de saptamana, iar acest lucru va ajuta in tot ceea ce faceti, deoarece veti fi optimisti si gata de orice provocare. S-ar putea ca cineva din familie sa se indoiasca de puterea voastra de decizie, iar acest lucru ar putea duce la un conflict. Desi este bine sa va puneti piciorul in prag, incercati sa o faceti intr-un mod care nu va duce la o situatie tensionata. Astrele nu anunta o perioada prospera pentru situatia materiala, insa nu veti lasa acest lucru sa va impiedice de la a va trai viata – tot ce va trebui sa faceti va fi sa tineti un buget mai strict. Incercati sa echilibrati timpul alocat muncii cu cel alocat familiei; multumirea voastra va fi completa astfel.



Taur

Astazi veti reusi sa puneti in miscare o rutina care va contribui la sanatatea voastra. Fie veti lua un mic dejun sanatos, fie veti alerga seara pentru o scurta perioada de timp, orice alegeti sa faceti, acesta este un pas bun pentru imbunatatirea conditiei fizice, dar si mentale. Mai ales daca pana acum ati avut o viata haotica, se impune sa luati masuri in sensul normalitatii. Este o zi buna si pentru a va face planuri de viitor; incercati sa riscati mai mult si sa acceptati oportunitatile la care nu v-ati fi gandit inainte. Nu va faceti griji daca atmosfera de la birou este una tensionata, deoarece s-ar putea ca un proiect sa fie pe cale de finalizare, asa ca perioada aglomerata ii oboseste pe toti.



Gemeni

Desi faceti eforturi considerabile in cariera voastra, s-ar putea ca acest lucru sa aiba urmari negative asupra sanatatii voastre. Mai ales atunci cand sunteti foarte aglomerati, tindeti sa nu mai dati atentie propriei persoane, ceea ce reprezinta o atitudine negativa. Incercati sa va faceti timp pentru un control atunci cand observati o durere sau constatati ca va aflati intr-o stare deplorabila. S-ar putea ca perspectiva voastra asupra unui conflict sa fie cea care va inclina balanta. Ramane de vazut in favoarea cui, insa alegeti cu grija si incercati sa priviti lucrurile dintr-un punct de vedere cat mai logic. Veti fi tentati sa cheltuiti bani pe care nu ii aveti, asa ca stati departe de magazine!



Rac

Va aflati intr-o perioada foarte buna, iar cei din jur isi pot da singuri seama de acest lucru; sunteti gata sa ii ajutati in orice problema si sunteti primii care organizeaza o iesire in oras. Pastrati aceasta atmosfera pozitiva si la locul de munca, deoarece s-ar putea sa va astepte o perioada agitata, in care vor exista foarte multe schimbari, dar veti da si peste oportunitati pentru viitor. Astazi aveti atitudinea potrivita pentru a aborda un subiect dificil fata de partener. Nu ignorati problemele digestive, deoarece acestea ar putea sa va incurce planurile. Evitati sa discutati despre problemele financiare in fata rudelor.



Leu

S-ar putea ca o schimbare de la locul de munca sa va provoace o stare de anxietate, care nu poate avea deloc efecte pozitive asupra psihicului vostru. Motivul este faptul ca va aflati in competitie cu o anumita persoana – sau cel putin asa simtiti. Nu ar trebui sa va faceti insa griji, deoarece o noua persoana in echipa ar putea insemna mai multe lucruri pozitive decat negative. Este posibil ca in ultima vreme sa fi simtiti ca dragostea pluteste in aer, asa ca ar trebui sa va asteptati ca o cunostinta sau chiar un prieten bun sa isi dezvaluie sentimentele fata de voi. Nu insistati asupra unui tratament care nu da roade; acest lucru este valabil si pentru diete.



Fecioara

Ar trebui sa evitati lucrurile sau situatiile ce va pot inrautati starea negativa, cum ar fi anumite publicatii cu stiri nedorite sau prezenta unor persoane persimiste in preajma voastra. Dedicati-va sanatatii mentale in aceasta perioada si incercati sa gasiti activitati ce va pot relaxa. S-ar putea sa fiti coplesiti de responsabilitati la locul de munca; daca exista aceasta posibilitate, ar trebui sa incercati sa delegati unele din sarcini. Este posibil sa va ganditi deja la urmatorul pas pentru relatia voastra, dar ar trebui sa va asigurati ca si partenerul se simte la fel de pregatit. S-ar putea ca timpul petrecut alaturi de copii sa va calmeze.



Balanta

Desi toate semnele arata faptul ca inaintati in relatia voastra, s-ar putea ca adevarul sa fie putin diferit perceput de catre voi. Va trebui sa invatati sa comunicati sincer si deschis cu partenerul – nu va bazati doar pe semne sau presupuneri. Astazi veti reusi sa atrageti un potential client pentru compania voastra, lucru ce nu va trece neobservat de catre superiori. Ar trebui sa aveti grija atunci cand criticati munca altcuiva; nu uitati ca acest lucru trebuie facut intr-un mod constructiv. Copiii au devenit o provocare pentru voi in aceasta perioada, in special atunci cand vine vorba de anumite reguli pe care le ignora.



Scorpion

Chiar daca un proiect pare ca ar putea aduce un venit in plus, incercati sa va consultati cu cei din jur si sa ascultati pareri diferite de ale voastre; ati putea fi surprinsi sa aflati ca exista si solutii mai bunedecat cele previzionate de voi. S-ar putea ca partenerul sa se confrunte cu o problema personala, ceea ce ar putea duce la o atmosfera tensionata intre voi. Astazi ar trebui sa stati cu ochii pe telefon, deoarece s-ar putea sa primiti o veste buna de la cineva drag. Ar trebui sa profitati de vremea buna pentru a practica un sport in aer liber. Astfel, veti reusi sa lucrati la conditia fizica fara a consuma prea mult din buget. Incercati sa fiti mai rabdatori cu cei din jur.



Sagetator

Desi dieta este un aspect important al sanatatii noastre, s-ar putea ca organismul vostru sa sufere din alte motive, pe care trebuie sa le depistati la vreme. Acestea ar putea fi, probabil, legate de programul incarcat la locul de munca combinat cu lipsa de somn. Ar trebui sa fiti mai selectivi cu proiectele voastre si sa delegati anumite responsabilitati. De asemenea, cafeina este o substanta ce ar trebui evitata in aceasta perioada. Veti fi tentati sa ignorati apelurile de la cei dragi sau incercarile lor de a intra in contact. Cineva drag va va face astazi o surpriza, insa nu veti avea mult timp la dispozitie pentru a va bucura.



Capricorn

Astazi s-ar putea sa nu stiti asupra carui proiect sa va concentrati la locul de munca, pentru ca este foarte posibil sa fiti foarte aglomerati. Daca nu reusiti sa va impartiti timpul intre toate aceste lucruri, ar trebui sa cereti ajutorul cuiva, sau sa dedicati putin timp din zi pentru a va organiza gandurile si responsabilitatile; organizarea va fi foarte importanta. S-ar putea ca toleranta celor dragi sa va inspire in aceste zile; veti fi tentati sa fiti mai sinceri atunci cand vorbiti despre alegerile voastre pentru viitor. Incercati sa nu amanati promisiunile facute unui parinte sau unui copil, deoarece acest lucru ar putea foarte usor sa va afecteze relatia.



Varsator

Daca partenerul nu pare prea doritor sa vorbeasca despre viitorul relatiei voastre, s-ar putea sa existe o problema intre voi pe care trebuie s-o clarificati. Tensiune la locul de munca; s-ar putea sa nu puteti cadea de acord asupra unei probleme, insa decizia finala nu va apartine. Atata timp cand va prezentati punctul de vedere cu argumente solide, nu veti avea probleme. Evitati sa cheltuiti banii de pe card, deoarece va fi dificil sa tineti evidenta sumelor pe care le investiti. Astazi nu veti avea prea mult timp pentru a fi activi, iar acest lucru s-ar putea sa fie valabil pentru intreaga perioada. Compensati printr-o dieta echilibrata.



Pesti

Este posibil ca cei dragi sa va simta lipsa in aceasta perioada ocupata, asa ca incercati sa dati un semn de viata din cand in cand. Astazi veti avea sansa sa impresionati un potential partener cu sarmul si inteligenta voastra; incercati sa uitati de emotii, deoarece aveti nevoie de un partener cu care puteti comunica deschis. Este posibil sa va confruntati cu retentia de apa in aceste zile calduroase. Daca nu reusiti sa va impuneti punctul de vedere la locul de munca, ar trebui sa incercati o alta abordare. Nu este nevoie de prea multa convingere din partea celor dragi pentru a va scoate din rutina, iar acest lucru va ajuta!